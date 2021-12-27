Великие противостояния на зимних Олимпиадах: саночницы Натали Гайзенбергер и Даяна Айтбергер

Олимпийская история санного спорта является синонимом успеха немецких спортсменов, которые на Играх завоевали 37 медалей, включая 18 золотых. Атлеты из Германии настолько доминируют, что выиграли девять из 11 золотых наград на последних трех Олимпиадах – Пхенчхан-2018, Сочи-2014 и Ванкувер-2010.

Одна из причин такого успеха – восхождение Натали Гайзенбергер, которая стала одной из величайших саночниц всех времен. 33-летняя спортсменка из Баварии имеет на своем счету ошеломительные четыре золота, а также не забываем о бронзе Ванкувера-2010, которую она выиграла, будучи молодой звездой.

Натали Гайзенбергер и Даяна Айтбергер Фото © 2018 Getty Images

Великая Гайзенбергер будет вновь стремиться к победе в женском одиночном разряде Пекина-2022, но ее может остановить соотечественница Даяна Айтбергер.

Хотя ее послужной список не такой внушительный, как у более именитой соперницы, Айтбергер за свою карьеру добилась некоторых прекрасных результатов, включая серебро на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, где она проиграла лишь Гайзенбергер.

Величайшая в истории Гайзенбергер против претендентки Айтбергер

В мире женского санного спорта трудно найти кого-то кроме Гайзенберг, к кому можно отнести титул G.O.A.T (английская аббревиатура, означающая «величайший во все времена»). Она выиграла в этом спорте все, что было можно, включая четыре олимпийских золота, девять золотых медалей чемпионата мира и четыре золота чемпионата Европы. Тем не менее, ее неустанное стремление к совершенству гарантировало, что она также станет фаворитом в борьбе за золото и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В то время, как Гайзенберг доминировала в спорте, ее соотечественница Айтбергер в последние годы составляла серьезную конкуренцию. В первые дни своего противостояния в сезоне 2014/15 спортсменки встретились лицом к лицу на чемпионате Европы. Первая хотела снова завоевать титул, а вторая надеялась сильно расстроить соперницу.

В запоминающейся борьбе Айтбергер победила действующую олимпийскую чемпионку с минимальным преимуществом. Гайзенберг показала время 1:40.520, а Айтбергер обошла ее на одну сотую долю секунды (1:40.510) и увезла домой свой первый европейский титул.

Три года спустя спортсменки сразились на самой большой спортивной сцене – Олимпийских играх. После захватывающего сезона 2017/18 в Кубке мира, в котором Гайзенберг была на вершине, все взгляды были прикованы к Айтбергер, заявлявшей претензии на олимпийскую золотую медаль.

Действующая олимпийская чемпионка Гайзенбергер начала соревнования так, как от нее и ожидали – лидировала после первого заезда. Айтбергер была медленнее и поначалу шла лишь на седьмой позиции.

В этот момент удачи для Айтбергер Гайзенбергер ошиблась, подарив сопернице надежду, однако та не сумела воспользоваться своим шансом и стала только серебряным призером, а чемпионка защитила свой титул.

Чего ждать на Олимпиаде-2022 в Пекине?

Ожидается, что зимние Олимпийские игры 2022 года не будут отличаться от трех последних Олимпиад и немецкие саночники будут бороться за все три призовых места. Взлет 24-летней Юлии Таубиц добавил интриги предстоящим олимпийским соревнованиям.

Тем не менее, когда речь заходит о Гайзенбергер и Айтбергер, ожидания остаются прежними. Несмотря на то, что они столкнутся с серьезной конкуренцией в лице Таубиц, Татьяны Ивановой из сборной ОКР и австрийки Маделин Эгле, опыт и способность выступать на самой большой сцене выделяют немок.

Гайзенбергер будет стремиться к своей третьей подряд золотой медали в женском одиночном разряде, а Айтбергер – к первому олимпийскому титулу.

Соревнования по санному спорту на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине начнутся 4 февраля и завершатся 10 февраля.