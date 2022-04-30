Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира среди юниоров-2022 по тяжелой атлетике станет важнейшим стартом для многих восходящих звезд. Эти соревнования пройдут в Ираклионе с 2 по 10 мая и соберут несколько сотен талантливых штангистов.

Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь

На предыдущем юниорском ЧМ, который состоялся в 2021 году в Ташкенте, был показан ряд очень высоких результатов. А некоторые герои тех соревнований по ходу олимпийского сезона проявили себя и среди взрослых. К примеру, Турсуной Джабборова из Узбекистана в конце 2021 года там же в Ташкенте стала вице-чемпионкой мира уже среди взрослых, а Винди Кантика Айса из Индонезии завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио.

Кстати, на предыдущем юниорском чемпионате мира в командном зачете первенствовала сборная Казахстана, в активе которой было три золота и шесть медалей всего, по два золота выиграли молодые штангисты из Турции, Узбекистана, Армении и Индонезии. Практически наверняка нынешний турнир получится не менее увлекательным. Добавим, что штангисты из России и Беларуси отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира среди юниоров-2022. Ираклион, Греция. Расписание

время начала соревнований – московское (предварительное)

2 мая, понедельник

Юниорки. Весовая категория до 45 кг. Начало в 13:00

Юниоры. Весовая категория до 55 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 49 кг. Начало в 190:00

3 мая, вторник

Юниорки. Весовая категория до 55 кг. Начало в 16:00

Юниоры. Весовая категория до 61 кг. Начало в 19:00

4 мая, среда

Юниоры. Весовая категория до 67 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 59 кг. Начало в 19:00

5 мая, четверг

Юниорки. Весовая категория до 64 кг. Начало в 16:00

Юниоры. Весовая категория до 73 кг. Начало в 19:00

6 мая, пятница

Юниоры. Весовая категория до 81 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 71 кг. Начало в 19:00

7 мая, суббота

Юниорки. Весовая категория до 76 кг. Начало в 16:00

Юниоры. Весовая категория до 89 кг. Начало в 19:00

8 мая, воскресенье

Юниоры. Весовая категория до 96 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 81 кг. Начало в 19:00

9 мая, понедельник

Юниорки. Весовая категория до 102 кг. Начало в 13:00

Юниоры. Весовая категория до 87 кг. Начало в 16:00

Юниорки. Весовая категория до 109 кг. Начало в 19:00

10 мая, вторник

Юниорки. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 13:00

Юниоры. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 16:00

Результаты в режиме лайв смотрите здесь

Прямые трансляции и повторы чемпионата мира среди юниоров-2022 по тяжелой атлетике планируются здесь

Заявочные листы чемпионата мира среди юниоров-2022 по тяжелой атлетике смотрите здесь