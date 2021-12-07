Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: прямые трансляции, результаты, расписание

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте проходит с 7 по 17 декабря 2021 года. Медали разыгрываются в 20 весовых категориях, команда Федерации тяжелой атлетики России представлена в большинстве весов. Olympics на этой страничке приводит результаты (по мере завершения) и расписание соревнований, состав российской команды и соперников из других стран, а также рассказывает, где смотреть прямые трансляции и повторы ЧМ-2021.

Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь

Прямые трансляции и повторы чемпионата мира-2021 по тяжелой атлетике смотрите здесь

Заявочные листы чемпионата мира-2021 по тяжелой атлетике смотрите здесь

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира-2021. Ташкент, Узбекистан. Расписание группы А и результаты

7 декабря, вторник

Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 17:00

8 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 14:00

Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 17:00

9 декабря, четверг

Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 14:00

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 17:00

10 декабря, пятница

Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 14:00

Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 17:00

11 декабря, суббота

Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 17:00

12 декабря, воскресенье

Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 14:00

Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 17:00

13 декабря, понедельник

Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 14:00

Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 17:00

14 декабря, вторник

Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 14:00

Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 17:00

15 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 14:00

Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 17:00

16 декабря, четверг

Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 14:00

Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 17:00

17 декабря, пятница

Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 11:00

Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 14:00