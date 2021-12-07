Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2021: прямые трансляции, результаты, расписание

Чемпионат мира по тяжелой атлетике в Ташкенте проходит с 7 по 17 декабря 2021 года. Медали разыгрываются в 20 весовых категориях, команда Федерации тяжелой атлетики России представлена в большинстве весов. Olympics на этой страничке приводит результаты (по мере завершения) и расписание соревнований, состав российской команды и соперников из других стран, а также рассказывает, где смотреть прямые трансляции и повторы ЧМ-2021.
Состав российской команды и турнирное расписание по дням смотрите здесь
Прямые трансляции и повторы чемпионата мира-2021 по тяжелой атлетике смотрите здесь
Заявочные листы чемпионата мира-2021 по тяжелой атлетике смотрите здесь
Тяжелая атлетика. Чемпионат мира-2021. Ташкент, Узбекистан. Расписание группы А и результаты
7 декабря, вторник
Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 17:00
8 декабря, среда
Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 14:00
Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 17:00
9 декабря, четверг
Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 14:00
Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 17:00
10 декабря, пятница
Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 14:00
Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 17:00
11 декабря, суббота
Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 17:00
12 декабря, воскресенье
Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 14:00
Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 17:00
13 декабря, понедельник
Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 14:00
Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 17:00
14 декабря, вторник
Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 14:00
Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 17:00
15 декабря, среда
Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 14:00
Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 17:00
16 декабря, четверг
Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 14:00
Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 17:00
17 декабря, пятница
Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 11:00
Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 14:00