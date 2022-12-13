Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: Адилетулы – с серебром для Казахстана

Нургиса Адилетулы выиграл в весовой категории до 96 кг вторую медаль сборной Казахстана на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Боготе
Серебряную медаль в весовой категории до 96 кг завоевал на чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе штангист из Казахстана Нургиса Адилетулы. Это первый большой успех для 22-летнего Адилетулы и вторая медаль для Казахстана на ЧМ-2022. Ранее, напомним, бронзу в весовой категории до 73 выиграл 18-летний Алексей Чуркин.
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Нургиса здорово выступал по юниорам, а в прошлом году на чемпионате Азии в Ташкенте завоевал серебро в весовой категории до 89 кг с достойной суммой в 372 кг. Но все же в весе до 96 кг молодой талант чувствует себя комфортнее. Возможно, поэтому тренеры сборной Казахстана решили «подвинуть» в Боготе в весовую категорию до 102 кг другого таланта Артем****f Антропова, который в прошлом году занял на ЧМ в весе до 96 кг четвертое место, а на чемпионате Азии-2022 стал бронзовым призером.
Что ж, Аделетулы в любом случае оправдал доверие. И в рывке и в толчке он реализовал по два подхода из трех, причем неудачными оба раза получались вторые подходы. В рывке он в итоге покорил 174 кг. В толчке он не смог сперва даже взять штангу весом 209 кг на грудь, но мгновенно проделал работу над ошибками и буквально через несколько минут лихо поднял штангу и зафиксировал ее. После чего не стал скрывать своей радости – улыбался и даже немного пританцовывал. Конечно, с Лесманом Паредесом из Бахрейна, который защитил прошлогодний титул чемпиона мира, набрав 397 кг бороться было практически нереально, но суммы 383 кг хватило для серебра.
Смотрите чемпионат мира 2022 по тяжелой атлетике в Боготе на Olympics здесь. В ряде стран (в частности, в Казахстане, Грузии и Армении) возможен геоблок.
Заявочные листы смотрите здесь
Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь
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