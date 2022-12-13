Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: Адилетулы – с серебром для Казахстана

Серебряную медаль в весовой категории до 96 кг завоевал на чемпионате мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе штангист из Казахстана Нургиса Адилетулы. Это первый большой успех для 22-летнего Адилетулы и вторая медаль для Казахстана на ЧМ-2022. Ранее, напомним, бронзу в весовой категории до 73 выиграл 18-летний Алексей Чуркин.

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Нургиса здорово выступал по юниорам, а в прошлом году на чемпионате Азии в Ташкенте завоевал серебро в весовой категории до 89 кг с достойной суммой в 372 кг. Но все же в весе до 96 кг молодой талант чувствует себя комфортнее. Возможно, поэтому тренеры сборной Казахстана решили «подвинуть» в Боготе в весовую категорию до 102 кг другого таланта Артем****f Антропова, который в прошлом году занял на ЧМ в весе до 96 кг четвертое место, а на чемпионате Азии-2022 стал бронзовым призером.

Что ж, Аделетулы в любом случае оправдал доверие. И в рывке и в толчке он реализовал по два подхода из трех, причем неудачными оба раза получались вторые подходы. В рывке он в итоге покорил 174 кг. В толчке он не смог сперва даже взять штангу весом 209 кг на грудь, но мгновенно проделал работу над ошибками и буквально через несколько минут лихо поднял штангу и зафиксировал ее. После чего не стал скрывать своей радости – улыбался и даже немного пританцовывал. Конечно, с Лесманом Паредесом из Бахрейна, который защитил прошлогодний титул чемпиона мира, набрав 397 кг бороться было практически нереально, но суммы 383 кг хватило для серебра.