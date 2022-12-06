Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2022 в Боготе: результаты, прямые трансляции и повторы соревнований, расписание с прямыми трансляциями
С 5 по 17 декабря (по московскому времени) в Боготе проходит чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике - главный старт постолимпийского сезона и квалификационный старт на Олимпийские игры 2024 года в Париж с участием многих звезд во главе со знаменитым Лашей Талахадзе. Прямые трансляции и повторы чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике запланированы наOlympics. В этом материале Olympics рассказывает о результатах чемпионата мира 2022 года в Боготе, а также приводит расписание и ссылки на записи трансляций соревнований в группе А во всех категориях, а также рассказывает о самых интересных событиях турнира.
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6 декабря, вторник
Женщины. Весовая категория до 45 кг
Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022. Богота, Колумбия. Расписание соревнований (группа A)
время начала соревнований – московское
6 декабря, вторник
Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 5:30
7 декабря, среда
Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 0:30
Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 3:00
8 декабря, четверг
Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 0:30
Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 3:00
9 декабря, пятница
Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 3:00
10 декабря, суббота
Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 0:30
Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 3:00
11 декабря, воскресенье
Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 3:00
12 декабря, понедельник
Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 0:30
Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 3:00
13 декабря, вторник
Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 0:30
Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 3:00
14 декабря, среда
Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 0:30
Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 3:00
15 декабря, четверг
Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 0:30
Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 3:00
16 декабря, пятница
Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 0:30
Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 3:00
17 декабря, суббота
Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 0:30
Смотрите чемпионат мира 2022 по тяжелой атлетике в Боготе на Olympics здесь. В ряде стран (в частности, в Казахстане, Грузии и Армении) возможен геоблок.
Заявочные листы смотрите здесь
Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь
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