Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание

С 5 по 17 декабря (по московскому времени) в Боготе проходит чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике - главный старт постолимпийского сезона и квалификационный старт на Олимпийские игры 2024 года в Париж с участием многих звезд во главе со знаменитым Лашей Талахадзе. Прямые трансляции и повторы чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике запланированы наOlympics. В этом материале Olympics рассказывает о результатах чемпионата мира 2022 года в Боготе, а также приводит расписание и ссылки на записи трансляций соревнований в группе А во всех категориях, а также рассказывает о самых интересных событиях турнира.

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