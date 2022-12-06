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Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: результаты, видео, расписание

Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2022 в Боготе: результаты, прямые трансляции и повторы соревнований, расписание с прямыми трансляциями

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТяжелая атлетика
talakhadze10
(Фото © 2021 Getty Images)

С 5 по 17 декабря (по московскому времени) в Боготе проходит чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике - главный старт постолимпийского сезона и квалификационный старт на Олимпийские игры 2024 года в Париж с участием многих звезд во главе со знаменитым Лашей Талахадзе. Прямые трансляции и повторы чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике запланированы наOlympics. В этом материале Olympics рассказывает о результатах чемпионата мира 2022 года в Боготе, а также приводит расписание и ссылки на записи трансляций соревнований в группе А во всех категориях, а также рассказывает о самых интересных событиях турнира. 

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Результаты

6 декабря, вторник

Женщины. Весовая категория до 45 кг

  • 1. Тхуня Суккхароен (Таиланд) - 182 кг (82 + 100)
  • 2. Шаютра Прамонгхол (Таиланд) - 180 кг (78 + 102)
  • 3. Мануэла Беррио (Колумбия) - 170 кг (77 + 93)
  • Повтор соревнований в этой весовой категории смотрите здесь

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022. Богота, Колумбия. Расписание соревнований (группа A)

время начала соревнований – московское

6 декабря, вторник

Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 5:30

7 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 3:00

8 декабря, четверг

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 0:30

Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 3:00

9 декабря, пятница

Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 3:00

10 декабря, суббота

Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 3:00

11 декабря, воскресенье

Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 3:00

12 декабря, понедельник

Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 3:00

13 декабря, вторник

Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 0:30

Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 3:00

14 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 3:00

15 декабря, четверг

Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 0:30

Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 3:00

16 декабря, пятница

Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 3:00

17 декабря, суббота

Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 0:30

Смотрите чемпионат мира 2022 по тяжелой атлетике в Боготе на Olympics здесь. В ряде стран (в частности, в Казахстане, Грузии и Армении) возможен геоблок.

Заявочные листы смотрите здесь

Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь

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