Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе с 5 по 17 декабря станет главным стартом постолимпийского сезона и соберет практически всех главных звезд этого вида спорта, включая, само собой, и грузинского супертяжа Лашу Талахадзе. Прямые трансляции и повторы чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике запланированы на Olympics.

В прошлом году на чемпионате мира в Ташкенте состав, объективно, был не самым сильным. Отчасти из-за ковида, отчасти из-за того, что многие предпочли отдохнуть после Олимпийских игр в Токио. В частности, целиком не приехала сборной Китая. Таким образом, в Узбекистане не выступали сразу 10 олимпийских чемпионов Олимпиады в Токио. Командный зачет выиграла сборная Республики Кореи с 4 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями, второй стала сборная Узбекистана (2, 3, 0), третьей – Таиланда (2, 2, 1). На сей раз в Боготе выступят практически все лидеры (что и неудивительно, турнир является этапом олимпийской квалификации), за исключением представителей России и Белоруссии, отстраненных от международных стартов.

Двукратный олимпийский чемпион Талахадзе постарается выиграть уже шестой титул чемпиона мира в весовой категории свыше 109 кг. Самым опасным его соперником можно назвать Вараздата Лалаян из Армении. Олимпийского чемпиона Токио и победителя ЧМ-2021 в весе до 109 кг Акбара Джураева мы не увидим, зато в этой же категории хорошие шансы у еще одного представителя Узбекистана Руслана Нурудинова. У женщин в весе до 81 кг неплохие шансы в борьбе за медаль любого достоинства имеет украинка Ирина Деха.