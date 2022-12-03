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Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022: что ждать и где смотреть

Прямые трансляции и расписание и чемпионата мира по тяжелой атлетике в Боготе 5 - 17 декабря 2022 года

3 мин автор Сергей Подушкин
disciplineТяжелая атлетика
talakhadze9
(Фото © 2021 Getty Images)

Чемпионат мира 2022 года по тяжелой атлетике в Боготе с 5 по 17 декабря станет главным стартом постолимпийского сезона и соберет практически всех главных звезд этого вида спорта, включая, само собой, и грузинского супертяжа Лашу Талахадзе. Прямые трансляции и повторы чемпионата мира-2022 по тяжелой атлетике запланированы на Olympics.

В прошлом году на чемпионате мира в Ташкенте состав, объективно, был не самым сильным. Отчасти из-за ковида, отчасти из-за того, что многие предпочли отдохнуть после Олимпийских игр в Токио. В частности, целиком не приехала сборной Китая. Таким образом, в Узбекистане не выступали сразу 10 олимпийских чемпионов Олимпиады в Токио. Командный зачет выиграла сборная Республики Кореи с 4 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями, второй стала сборная Узбекистана (2, 3, 0), третьей – Таиланда (2, 2, 1). На сей раз в Боготе выступят практически все лидеры (что и неудивительно, турнир является этапом олимпийской квалификации), за исключением представителей России и Белоруссии, отстраненных от международных стартов.

Двукратный олимпийский чемпион Талахадзе постарается выиграть уже шестой титул чемпиона мира в весовой категории свыше 109 кг. Самым опасным его соперником можно назвать Вараздата Лалаян из Армении. Олимпийского чемпиона Токио и победителя ЧМ-2021 в весе до 109 кг Акбара Джураева мы не увидим, зато в этой же категории хорошие шансы у еще одного представителя Узбекистана Руслана Нурудинова. У женщин в весе до 81 кг неплохие шансы в борьбе за медаль любого достоинства имеет украинка Ирина Деха.

Ирина Деха может претендовать в Боготе на медаль
Ирина Деха может претендовать в Боготе на медаль (2021 Getty Images)

Тяжелая атлетика. Чемпионат мира 2022. Богота, Колумбия. Расписание соревнований (группа A**)**

время начала соревнований – московское

6 декабря, вторник

Женщины. Весовая категория до 45 кг. Начало в 5:30

7 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 49 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 3:00

8 декабря, четверг

Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Начало в 0:30

Женщины. Весовая категория до 55 кг. Начало в 3:00

9 декабря, пятница

Женщины. Весовая категория до 59 кг. Начало в 3:00

10 декабря, суббота

Мужчины. Весовая категория до 67 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 73 кг. Начало в 3:00

11 декабря, воскресенье

Женщины. Весовая категория до 64 кг. Начало в 3:00

12 декабря, понедельник

Мужчины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 89 кг. Начало в 3:00

13 декабря, вторник

Мужчины. Весовая категория до 96 кг. Начало в 0:30

Женщины. Весовая категория до 71 кг. Начало в 3:00

14 декабря, среда

Женщины. Весовая категория до 76 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 102 кг. Начало в 3:00

15 декабря, четверг

Женщины. Весовая категория до 81 кг. Начало в 0:30

Женщины. Весовая категория до 87 кг. Начало в 3:00

16 декабря, пятница

Женщины. Весовая категория свыше 87 кг. Начало в 0:30

Мужчины. Весовая категория до 109 кг. Начало в 3:00

17 декабря, суббота

Мужчины. Весовая категория свыше 109 кг. Начало в 0:30

Смотрите чемпионат мира 2022 по тяжелой атлетике в Боготе на Olympics здесь. В ряде стран (в частности, в Казахстане, Грузии и Армении) возможен геоблок.

Заявочные листы смотрите здесь

Расписание главных событий по тяжелой атлетике в 2022 году смотрите здесь

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Тяжелая атлетикаТяжелая атлетика

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