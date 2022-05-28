Триатлон. Чемпионат Европы-2022: немецкий дубль в Польше

28 мая в польском Ольштыне прошли финалы чемпионата Европы по триатлону на суперспринтерской дистанции. Титулы сильнейших на континенте и максимальное количество зачетных баллов для квалификации на Олимпийские игры-2024 достались Валентину Вернцу и Нине Айм из сборной Германии.

В интенсивном и динамичном формате гонки все решали считанные мгновения. Так, у мужчин чемпиона Вернца от серебряного призера Барклая Иззарда отделили две секунды. Британец записал в свое резюме очередное в сезоне-2022 достижение с приставкой «вице»: ранее он занимал второе место на чемпионате Средиземноморья. Еще секунду на финишной прямой Иззарду уступил опытный француз Антони Пюжад, в прошлом году побеждавший на этапе Кубка мира.

У женщин борьба за победу шла между двумя ровесницами из Германии, каждая из которых уже успела зарекомендовать себя на соревнованиях в формате суперспринта. В итоге, победительница индор-триатлона в Льевене Айм сумела опередить вице-чемпионку этапа Arena Games в Мюнхене Лену Майсснер на две секунды. Если бы на чемпионате Европы существовал командный зачет, сборная Швейцарии была бы очень близко к географическим соседям: Катя Шэр, Алисса Кениг и Нора Гмюр финишировали третьей, пятой и шестой соответственно. У олимпийской чемпионки-2012 и серебряного призера Рио-2016 Николы Шпириг растет достойная смена.

Триатлон. Мировая серия-2022. Расписание