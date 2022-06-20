Плавание. Первый мировой рекорд у Томаса Чеккона из Италии | Чемпионат мира по водным видам спорта — 2022

Главной сенсацией третьего дня соревнований пловцов на чемпионате мира по водным видам спорта — 2022 в Будапеште стала победа с мировым рекордом на дистанции 100 м на спине Томаса Чеккона.

Итальянец не входил в число фаворитов финального заплыва — соперники смотрелись на предыдущих стадиях куда солиднее. Грек Апостолос Христу уже в полуфинале установил рекорд чемпионатов мира — 52.09, быстрые результаты показали и мировой рекодсмен Райан Мерфи (США), и блиставший на серии Mare Nostrum француз Йоан Ндуайе-Бруар. К тому же, последний раз, когда Чеккон выигрывал индивидуальную медаль в плавании на спине, был на Юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе.

Однако в финале 21-летний уроженец городка Тьене (неподалеку от Венеции) сверкнул не только усами в стиле великого Марка Спитца. Первые 25 м быстрее Чеккона (25.14) «промолотил» только Мерфи (25.02). Однако это преимущество во многом образовалось из-за того, что один из капитанов сборной США на одну десятую быстрее среагировал на старте. Итальянец идеально выполнил поворот и сохранил больше сил на финальный спурт — 51.60 — новый мировой рекорд на 25 сотых быстрее прежнего!

Достижение Чеккона ценно вдвойне: оно установлено в очной борьбе против предыдущего обладателя лучшего времени в истории (результат Мерфи с этапа эстафеты в олимпийском Рио продержался почти шесть лет!) в самом быстром заплыве всех времен на стометровке на спине. Все призеры разменяли 52 секунды (у финишировавшего третьим мирового рекордсмена на 50 м Хантера Армстронга 51.98).

После финиша итальянский супермен (а сутками ранее он установил еще и рекорд страны на дистанции 50 м баттерфляем) скромно прокомментировал свое выдающееся выступление в микст-зоне:

Стал ли рекорд для меня сюрпризом? И да, и нет. Вчера 52.12 я проплыл легко. Но сегодняшние стартовые 25 м были очень быстрыми. Я перетерпел, а потом это был мой заплыв — показал все, на что способен, не смотрел на соперников.

Бронзовый призер Армстронг пребывал в шоке:

Первое, на что я посмотрел, было время... Чеккон не только побил рекорд, он его сокрушил! Затем я посмотрел на время Мерфи. Я уступил ему сотую, но если кто-то и должен был меня обыграть, то только эти двое.

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