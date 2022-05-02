Великие олимпийские моменты. Плавание. Спитц-1972

Знаменитые усы Марка Спитца никогда не были талисманом легенды плавания. Их спортсмен из США, завершивший карьеру всего в 22 года, отрастил на спор с тренером в университете незадолго до первых Олимпийских игр в карьере. Старт в Мехико-1968 сложился относительно неудачно для десятикратного на тот момент мирового рекордсмена: два эстафетных золота на высокогорье после простуды. Четыре года спустя от растительности на лице Марк уже изрядно устал, однако по совету менеджера не избавился от нее: журналисты и главные конкуренты обсуждали внешность выдающегося пловца едва ли не больше, чем его результаты.

Спитц остался уникумом во многом: ни до, ни после никому не удавалось выиграть семь олимпийских медалей с мировыми рекордами (Майклу Фелпсу в Пекине-2008 удалось восемь раз подняться на высшую ступень пьедестала, но без такого подавляющего преимущества). При этом, мода на усы кроме Марка образца Мюнхена-1972 никому не принесла успеха — сильнейшие пловцы мира вот уже пятьдесят лет удаляют все волосы на теле ради эфемерного «чувства воды».

На Олимпиаде в Мюнхене-1972 Марк Спитц был настоящей рок-звездой: с усами и длинными волосами, не покрытыми шапочкой, он сокрушал всех соперников

Загадкой остаются и потенциальные достижения «Акулы» (Mark the Shark в оригинале). В эпоху задолго до технологичных костюмов (и даже не используя шапочку) Спитц выглядел неуязвимым на пике формы. Вполне возможно, что атлет из США за 40 лет до Уссамы Меллули смог бы стать олимпийским чемпионом и в бассейне, и на открытой воде — именно в водах Тихого океана на Гавайях Марк в возрасте двух лет научился плавать лучше родителей (и лучше, чем передвигаться по суше). Этого никто никогда не узнает — в естественных водоемах в рамках Олимпийских игр первые соревнования состоялись только в 2008-м.

Состоялся бы мюнхенский успех без тренера Шерма Чавура — отдельный вопрос. Наставник, знавший Спитца с шести лет (и научивший плавать не только кролем, но и баттерфляем), умел справляться с его приступами мнительности (да, все великие пловцы от кумира Марка — Джонни Вайсмюллера до Фелпса — не самые уверенные в себе люди). Секретом тандема тренер-ученик была таблетка глюкозы перед стартом. Плацебо работало — спортсмен расслаблялся и плыл на максимум.

Вторая заслуга Чавура в том, что он убедил подопечного стартовать в финале стометровки вольным стилем. Этот заплыв стоял в расписании буквально за несколько часов до комбинированной эстафеты 4 по 100 метров — почти гарантированного шестого золота Спитца. К тому же, фаворитом в личной дисциплине длиной в два олимпийских бассейна считался показавший лучшее время в полуфинале соотечественник Марка Джерри Хейденрик.

Однако Чавур использовал всю силу своего дара убеждения — в итоге, Спитц не только стартовал, но и одержал победу, опередив главного соперника на 43 сотых секунды. Без этого золота рекорд бы так и остался гипотетическим. Остается только гадать, каких высот достиг бы Марк, если бы не трагический эпизод — террористический акт на Играх в Мюнхене-1972, во многом побудивший его закончить карьеру так рано. Тем не менее, Спитц остается в символическом рейтинге лучших олимпийцев всех времен в пятерке — больше золотых медалей в активе только у Фелпса.