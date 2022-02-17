Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. Команда Ковалевой завершила выступления на Олимпиаде

В женском турнире по керлингу на Олимпийских играх в Пекине завершился предварительный раунд. В своем заключительном матче команда ROC скипа Алины Ковалевой уступила сборной Великобритании – 4:9. Одержав лишь одну победу в девяти встречах турнира, спортсменки ROC заняли последнее, десятое место на Олимпиаде.

Мотивация команд в этой встрече была принципиально разной. Если для сборной Великобритании она была последним шансом «зацепиться» за медальный раунд, то команда Ковалевой могла лишь просто чуть-чуть скрасить в концовке общее впечатление от своего неудачного выступления в Пекине.

Команда звездного скипа Ив Мюйрхед взяла два камня уже в первом энде и на протяжении всей встречи имела и преимущество в счете, и игровую инициативу. Перед восьмым эндом она вела 5:3 и имела преимущество последнего броска в следующем игровом отрезке, то есть положение сборной ROC выглядело уже критическим. Однако несколько ошибок британок в дебюте энда создали для команды Алины Ковалевой очень благоприятную ситуацию в «доме». Часть преимущества крайне неудачно выпущенным камнем растранжирила Юлия Портунова, но затем скип сборной ROC двумя отличными бросками все же поставила перед Мюйрхед неразрешимую задачу. Команда Ковалевой «украла» один камень, и ситуация в матче обострилась.

К сожалению, это так и осталось для сборной ROC локальным успехом. Девятый энд сборная Великобритании провела безошибочно и, воспользовавшись помарками в действиях спортсменок ROC, полностью взяла под контроль игровую ситуацию. А идеальный последний бросок Мюйрхед позволил ей и вовсе сыграть на «плюс четыре», после чего команда ROC признала свое поражение. И в своем последнем матче на турнире ей не удалось забить своеобразный «гол престижа».

В итоге сборная Великобритании все-таки сумела отобраться в четверку полуфиналистов женского турнира. При равенстве побед со сборными Японии и Канады (по пять) ей помогли результаты личных встреч с ними, а также статистика исполнения постановочных бросков перед началом игр. Третьими лишними в этой компании оказались канадки.

В полуфиналах женского турнира завтра, 18 февраля, сыграют: Швеция – Великобритания, Швейцария – Япония.