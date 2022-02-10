Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Первая победа команды ROC  

Во второй день мужского турнира по керлингу на Олимпийских играх в Пекине состоялась одна игровая сессия. Команда ROC со скипом Сергеем Глуховым одержала победу над сборной Китая – 7:4. Причем ключевым для исхода матча стал один-единственный девятый энд, который спортсмены ROC смогли выиграть с преимуществом в четыре камня.

Ни в одном из первых восьми эндов ни одной команде не удалось взять больше одного камня. По разу и китайцы, и спортсмены ROC сумели «украсть» по камню в эндах с чужим последним броском, и на концовку встречи вышли при примерно равной игровой ситуации – при счете 4:3 в пользу Китая, но при праве на заключительный бросок в девятом игровом отрезке у команды Глухова.

Этот энд команда ROC провела почти образцово, камень за камень усложняя ситуацию в доме и игровую задачу для соперников. В итоге впервые за всю игру допустил серьезную ошибку при исполнении своего последнего броска скип сборной Китая. Перед Сергеем Глуховым, в распоряжении которого еще оставался еще один камень, возникла дилемма – удовлетвориться эндом на «плюс два», которые уже стояли в доме, или рискнуть и попробовать добиться еще более весомого результата. Скип команды ROC выбрал второй вариант и оказался прав. Он совершил отличный бросок, сыграв в итоге на «плюс четыре» и, по большому счету, решил им судьбу матча. Перед десятым эндом счет стал 7:4 в пользу команды ROC, которая без особых проблем удержала это преимущество в заключительном игровом отрезке. Эта победа стала для команды Глухова первой на Олимпийских играх.

Другой интересный матч сегодняшней сессии стал повторением олимпийского финала Пхенчхана-2018. И шведская команда скипа Никласа Эдина сумела взять у сборной США во главе с Джоном Шустером реванш за поражение четырехлетней давности – 7:4.

📬 Кликни и подпишись на канал Olympics в Telegram, чтобы первым узнавать новости о любимых атлетах и главных спортивных событиях