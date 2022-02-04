Пекин-2022 | Керлинг. Смешанные пары. «Итальянская сказка» продолжается

Предварительный раунд соревнований по керлингу на Олимпийских играх в Пекине вплотную подошел к своему экватору – состоялся уже 21 матч из 45, которые команды проведут в рамках кругового турнира. Лидером на этом отрезке дистанции соревнований неожиданно стал итальянский дуэт в составе Стефании Константини и Амоса Мосанера, одержавший победы во всех четырех сыгранных встречах.

В утренней сессии сегодняшнего дня итальянцы одержали победу над парой из Норвегии – Кристин Скасльен и Магнусом Недреготтеном. Причем добились этого Константини и Мосанер, даже несмотря на маленькую катастрофу во втором энде, в котором они отдали соперникам сразу пять камней. Тем не менее, уже к седьмому энду итальянский дуэт не только ликвидировал свое отставание, но даже повел – 9:6, и в дальнейшем уверенно довел дело до победы (11:8). Во второй сегодняшней сессии матч команды Италии против сборной Чехии оказался значительно менее драматичным по сюжету, и его Константини и Мосанер выиграли за явным преимуществом – 10:2. Эта четвертая их подряд победа на олимпийском турнире позволила сборной Италии единолично возглавить турнирную таблицу предварительного раунда.

По три победы после трех игровых дней турнира имеют сборные Великобритании, Канады и Швеции, но при этом британцы и канадцы провели по четыре матча, а шведская команда – на одну игру больше.

Завтра, 5 февраля, на турнире смешанных пар состоятся три сессии, и пройдут еще 10 матчей. Выделить среди них можно встречу лидеров турнира из сборной Италии с чемпионами мира-2021 – дуэтом из Великобритании (его составляют Дженнифер Доддс и Брюс Моуэт), которая начнется в 15:05 по московскому времени.

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