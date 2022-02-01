Пекин-2022 | Керлинг: шансы и состав команды ОКР, расписание финалов, фавориты

Соревнования по керлингу на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 2 по 20 февраля 2022 года. Будут разыграны 3 комплекта медалей, Команда ОКР будет представлена в турнирах мужских и женских команд. И, судя по выступлениям на последних чемпионатах мира и результатах олимпийского сезона, медали вполне возможны и даже вероятны.

Чемпионаты мира по керлингу в Канаде весной прошлого года стали очень успешными для команд Алины Ковалевой и Сергея Глухова. Ковалева и ее подруги по сборной дошли до финала. Да, они уступили Швейцарии и ограничились серебром, но для этого коллектива во главе со скипом Ковалевой второе место на ЧМ-2021 – лучший результат в спортивной карьере. Что подтвердила и сама Алина. Она не скрывает, что нацелена на олимпийское золото. И почему бы не замахнуться на него или, как минимум, на серебряную или бронзовую медали уже в Пекине?! Хотя понятно, что уровень конкуренции в керлинге высок, поэтому четвертое место на ноябрьском чемпионате Европы-2021 нельзя назвать неудачей. Там Ковалева и ее подруги неудачно провели только решающие матчи, а групповой турнир отыграли очень качественно.

При этом в истории российского керлинга, несмотря на успехи на чемпионатах мира, женская сборная еще ни разу не выигрывала олимпийские награды. Про мужскую и говорить не приходится – команда впервые прошла отбор на Игры, ранее она участвовала только в домашней Олимпиаде в Сочи на правах хозяев. Скип Глухов привел свою команду к четвертому месту на ЧМ-2021, что уже многие сочли громкой сенсацией. С тех пор состав коллектива не изменился, а Сергей и его команда успели выполнить две важные задачи – в ноябре 2021 года завоевали в элитный дивизион чемпионата Европы, а в январе 2022 года – успешно провели отбор и на чемпионат мира-2022.

Очевидно, Глухов и его товарищи по мужской сборной заметно прибавили в стабильности, что важно на длинной дистанции олимпийского турнира, где командам предстоит по девять матчей на групповой стадии, по итогам которых лучшие разыграют награды в плей-офф. У женщин явных фаворитов нет, хотя помимо команды ОКР можно выделить Швейцарию, Швецию и Великобританию. У мужчин главными претендентами на золото можно назвать шведов во главе с пятикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и призером двух последних Олимпиад Никласом Эдиным. В традиционно непредсказуемом дабл-миксте, где Анне Сидоровой и Алексею Тимофееву совсем чуть-чуть не хватило для олимпийской квалификации, выиграть награды Пекина может едва ли не любая из команд.

Состав команды ОКР

Женщины: Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова

Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, Мария Комарова Мужчины: Сергей Глухов (скип), Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев

Более подробная информация о керлингистах команды ОКР — здесь.

Керлинг на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Расписание финалов

время начала соревнований – московское

8 февраля, вторник

Дабл-микст. Начало в 15:05

19 февраля, суббота

Мужчины. Начало в 9:05

20 февраля, воскресенье

Женщины. Начало в 4:05

Полное расписание и результаты соревнований по керлингу в Пекине по мере их завершения смотрите здесь

Все, что надо знать об олимпийском турнире по керлингу в Пекине читайте здесь

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