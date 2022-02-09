Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Команда ROC уступила действующим чемпионам Игр лишь в экстра-энде 

На мужском турнире по классическому керлингу на Олимпийских играх в Пекине сегодня прошла первая соревновательная сессия. Сборная США, которая выступает на нынешних Играх в статусе действующего олимпийского чемпиона, одержала победу над командой ROC лишь в дополнительном энде – 6:5.

Команда скипа Сергея Глухова впервые выступает на Олимпийских играх (подобный опыт есть лишь у одного ее участника – Антона Калалба, принимавшего участие в Играх в Сочи). И уже в дебютном матче ей пришлось встретиться с чемпионами Пхенчхана-2018 – сборной США во главе со скипом Джоном Шустером. Тем не менее, поначалу матч складывался для команды ROC очень неплохо. После осторожного начала (1:1 после трех эндов) в четвертом энде, право последнего броска в котором принадлежало американцам, завязалась сложная борьба. И почти в каждом действии спортсмены ROC были чуть точнее соперников. В результате перед заключительным броском Джона Шустера тот оказался в очень непростой ситуации, когда его игровая задача выглядела невероятно трудной. Скип сборной США к тому же ошибся, позволив команде ROC «украсть» два камня и повести в счете.

Вот только сохранить на остаток встречи те же концентрацию и уверенностью в себе команде Глухова не удалось. Начались помарки, а затем и ошибки. В результате в шестом энде сборная США «украла» один камень и полностью выровняла положение в матче.

Ключевым во встрече оказался, наверное, восьмой энд. Долгое время керлингисты ROC вели его очень неплохо, и даже в разговорах между собой по ходу игры с уверенностью утверждали, что проиграть больше одного камня (а при чужом последнем броске это в керлинге - вполне нормальный исход энда) им не грозит. Но – увы. Своим последним броском Сергей Глухов допустил ошибку, оставив американскому оппоненту довольно сложный, но все-таки шанс взять два камня. И Джон Шустер доказал, что не случайно носит звание олимпийского чемпиона – выполнил все он просто идеально. За два энда до окончания основной части встречи уже американцы повели 5:4 и перехватили тем самым инициативу в игре.

Дело могло и вовсе не дойти до дополнительной партии. В концовке десятого энда, который команде ROC необходимо было выигрывать, для определения того, чей камень все-таки расположен ближе к центру, потребовался специальный измерительный циркуль. Точнейшая техника и какие-то миллиметры в расположении камней решили дело в пользу команды ROC, счет сравнялся – 5:5, и судьбу матча после этого все-таки должен был определить экстра-энд.

В этой дополнительной партии со своим правом последнего броска американцы дали спортсменам ROC шанс, когда их третий номер Мэтт Хэмилтон не рассчитал траекторию и просто пробросил один из камней мимо дома. Однако воспользоваться ошибкой соперника команде Глухова не удалось. Пара помарок, ситуация в доме очень упростилась – и последним броском Джону Шустеру достаточно было просто привезти свой камень в 4-футовый круг. Олимпийский чемпион с этой не самой сложной задачей справился без труда.

Завтра на турнире по керлингу продолжится мужской турнир, а также состоятся первые две сессии в женских соревнованиях. В первой из них команда ROC скипа Алины Ковалевой по иронии судьбы тоже встретится именно со сборной США. Начало этого матча в 4:05 по московскому времени.

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