Пекин-2022 | Керлинг. Смешанные пары. Чемпионы мира не остановили итальянскую серию побед

Итальянцы Стефания Константини и Амос Мосанер продолжают свою сенсационную победную серию на турнире смешанных пар по керлингу на Олимпийских играх в Пекине. После двух выигранных сегодня матчей у итальянцев стало уже шесть побед в шести проведенных встречах.

В сегодняшней дневной сессии Константини и Мосанер без особых проблем одержали победу над дуэтом из Австралии – 7:3. А вечером лидеров турнира ожидала принципиальная встреча с чемпионами мира-2021 - Дженнифер Доддс и Брюсом Моуэтом из сборной Великобритании. После шести эндов счет в этой напряженной встрече оставался ничейным – 4:4. И именно предпоследний, седьмой энд, в котором итальянцы сумели выиграть с преимуществом в три камня, оказался решающим. Ликвидировать этот дефицит в заключительном энде чемпионам мира не удалось, и итоговый результат матча – 7:5 в пользу дуэта из Италии.

После трех сессий сегодняшнего игрового дня Констинтини и Мосанер с шестью победами возглавляют таблицу турнира смешанных пар. Все остальные дуэты имеют уже как минимум два поражения. Вторые в таблице – представители Швеции Альмида Де Валь и Оскар Эрикссон, также одержавшие сегодня две победы: над Швейцарией – 6:1 и над Канадой – 6:2. Теперь у сборной Швеции 5 побед в семи проведенных матчах олимпийского турнира. По 4 победы и 2 поражения имеют дуэты из Канады и Великобритании, замыкающие текущую четверку лидеров.

Завтра на турнире смешанных пар – очередные три игровые сессии, и в заключительной из них (в 15:05 по московскому времени) встретятся между собой команды Италии и Швеции, возглавляющие таблицу предварительного раунда.

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