Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Сборная ROC продолжает бороться по плей-офф

На мужском турнире по керлингу на Олимпийских играх в Пекине сегодня состоялись две игровые сессии. Команда ROC участвовала лишь в первой из них, одержав победу над сборной Италии – 10:7. Матч получился довольно необычным для керлинга такого уровня, так как по ходу встречи сразу пять раз то одной команде, то другой удавалось выиграть энд с преимуществом в три камня. В результате все решилось в самой концовке игры.

В первой половине матча преимущества в три камня соперникам по очереди удавалось добиться в четырех эндах подряд, причем во всех случаях команды реализовывали преимущество своего последнего броска. После перерыва эта чересчур азартная игра со сложными концовками прекратилась, но равенство в счете сохранялось. Ключевым в матче стал девятый энд, на который сборные ROC и Италии вышли при равенстве на табло (7:7) и при праве последнего броска у команды Сергея Глухова.

Поначалу ситуация в энде складывалась вполне благоприятно для итальянцев, но ближе к его концовке отличный бросок удался «третьему номеру» команды ROC Евгению Климову – он не только выбил камень соперника, но и привез свой в идеальную точку «дома», вплотную к другому камню итальянцев. Это полностью изменило ход игрового отрезка, и теперь команде с Апеннин уже нужно было рисковать, но ее скип Джоэль Реторнас не слишком точно выполнил свой бросок. После этого у Сергея Глухова перед последним броском энда осталась не слишком сложная игровая задача, выполнение которой могло принести команде ROC «плюс три». И он с ней блестяще справился – 10:7 перед заключительным эндом.

- Ну что, ребята, как проигрывать энды в три камня мы сегодня хорошо знаем. Главное – не сделать это еще раз, - сказал Глухов партнерам перед началом десятого игрового отрезка.

И команда уверенно выполнила напутствие скипа, спокойно удержав свое преимущество.

- Очень много хороших бросков сделали итальянцы в первой части матча. Нам приходилось постоянно выкручиваться из изменявшейся ситуации, и матч напоминал качели. Очень редко бывают такие игры – три камня в чью-то пользу, снова три в другую, опять три, и еще…, - сказал после игры Сергей Глухов в интервью «Матч ТВ».

- Девятый энд пошел совсем не по сценарию, так как мы хотели «обнулить» его и перенести право своего последнего броска в десятый. Но ситуация уже почти вышла из-под контроля, когда Евгению Климову удался очень хороший бросок – «ролл» с «фризом», спасительный для нас. Получилось, что нам удалось взять три камня, а результат - есть результат, мы победили, - добавил игрок команды ROC Антон Калалб.

После двух сегодняшних сессий в мужском олимпийском турнире появился единоличный лидер – сборная Швеции, у которой пять побед в пяти сыгранных матчах. На втором месте с четырьмя победами идет команда Великобритании. Сборная ROC, одержавшая в пяти встречах три победы, делит в таблице третье место и сохраняет хорошие шансы на попадание в полуфинал. Завтра в мужском турнире состоится только одна игровая сессия, и команде Сергея Глухова предстоит встретиться именно с лидерами турнира из сборной Швеции. Начало матча – в 9:05 по московскому времени.