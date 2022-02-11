Пекин-2022 | Керлинг. Мужчины. Невероятная победа команды ROC после роковой ошибки датчан!

Так получилось, что мужская команда ROC по керлингу в первые дни Олимпийских игр в Пекине играет чаще, чем ее соперники. За три игровых дня Сергей Глухов и его товарищи по сборной провели уже четыре матча, больше всех остальных. Причем 11 февраля у них было сразу два поединка. Прошли они совершенно по различных сценариям. Если Швейцарию утром обыграть не удалось (3:6), то Данию команда ROC досрочно разгромила со счетом 10:2, пусть во многом из-за удивительной на таком уровне ошибки датского скипа в пятом энде. После четырех встреч у ROC две победы и промежуточное шестое место.

Матч против Швейцарии получился достаточно закрытым. Соперники не рисковали и старались использовать право заключительного броска до верного. Поэтому неудивительно, что только четыре энда получились результативными. Швейцарцы открыли счет только в третьем энде, причем сразу же взяли три камня. Но затем в четвертом и пятом эндах ROC сперва ответила двумя выигранными камнями, после чего «украла» еще один. Но после успешной погони последовала очередная носечка– в восьмом энде были отданы еще три камня. Которые отыграть уже не удалось.

В такой ситуации уступать Дании уже было просто нельзя, иначе шансы на выход в полуфинал значительно уменьшались. Но датчане также начали турнир с двух поражений, поэтому и для них встреча с командой ROC имела важнейшее значение. В итоге, нервы у Глухова оказались значительно более крепкими, чем у скипа оппонентов Миккеля Краузе. После четырех эндов ROC вела 4:1, но вся борьба, казалось, была впереди. Однако в пятом энде Краузе совершил фантастическую ошибку. Почву, правда, подготовили Глухов со товарищи, нашпиговав дом своими красными камнями. Однако все равно Краузе мог при удачном броске попробовать взять два камня. Ну или ограничиться одним, если бы просто привез его в дом. Вот только датчанин решил рискнуть и поплатился за это. Своим мощным броском он выбил не камень оппонентов, а свой.

Понятно, что тут присутствовала и значительная доля невезения, но… Таким образом, удалось «украсть» сразу же шесть камней! После сдавленного крика «Ай!» от одного из членов команды датчане попробовали продолжать встречу, но уже после следующего энда поняли всю бессмысленность данной затеи и признали поражение.

«Честно говоря, ожидалось больше нервозности, но она ушла практически после первой игры. Нам нужно поймать свое исполнение и уделять больше времени простым броскам – в этом будет заключаться успех или провал. У нас очень много ошибок на простых бросках, которые зачастую нас очень сильно подводят», - кратко подвел итог четырех стартовых матчей для «Матч ТВ» Глухов. И выразил надежду, что в выходной 12 февраля команде удастся настроиться на оставшиеся матчи. Действительно, следующий матч у ROC только 13 февраля в 4.05 по московскому времени против итальянцев. Пока же команда идет шестой. У лидирующих шведов три победы в трех матчах, затем идет группа из четырех команд (Канада, Великобритания, Швейцария, США) с двумя победами в трех играх.

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