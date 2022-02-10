Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. В стартовом матче спортсменки ROC уступили сборной США

Сегодня стартовал женский турнир по керлингу на Олимпийских играх в Пекине. В своем стартовом матче сборная ROC во главе со скипом Алиной Ковалевой уступила команде США – 3:9. Ключевыми стали два неудачных броска в середине матча, позволившие соперницам уйти в отрыв в счете.

К началу четвертого энда команда ROC уступала 1:3, но ситуация вовсе не выглядела критической, ведь впереди предстоял энд со своим последним броском. Да и по его ходу команда вполне успешно контролировала ситуацию, перед заключительным броском Алины Ковалевой сохраняя даже шансы сыграть на «плюс три». Однако скип команды ROC ошиблась, и в итоге вместо этого преимущества получились досадные «минус один». Еще один неудачный бросок Ковалевой случился в концовке следующего энда, и в итоге американки смогли «украсть» еще два камня. Это было тем более обидно, что до этих двух ошибок скип команды ROC действовала безупречно – с показателем точности исполнения бросков ровно в 100 процентов. А в итоге получились 1:6 после пяти эндов, оставившие очень мало надежд на спасение матча.

В шестом энде команда ROC смогла взять два камня, но в седьмом, учитывая ситуацию в игре, вынуждена была действовать слишком рискованно. Максимально усложнить последний бросок энда для скипа американок Табиты Питерсон спортсменкам ROC удалось, но та все равно исполнила его безукоризненно. В итоге сборная США взяла еще три камня, и уже после седьмого энда команда Ковалевой признала свое поражение.

Во второй сессии сегодняшнего дня команда ROC была свободна от игр. После двух сессий таблицу женского турнира возглавляют сборные Швейцарии и США, в активе которых по две победы.

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