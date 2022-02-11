Пекин-2022 | Керлинг. Женщины. Сборная ROC уступила Швейцарии 

В единственной игровой сессии второго дня женского турнира по керлингу на Олимпийских играх в Пекине команда ROC уступила сборной Швейцарии – 7:8. Сюжет матча напоминал американские горки, и инициатива несколько раз переходила от одной команды к другой.

Поначалу не очень хорошо пошла игра у третьего номера команды ROC Юлии Портуновой, и несколько ее ошибок при исполнении бросков позволили сборной Швейцарии после четырех эндов повести – 3:1. Да и в пятом ситуация складывалась в пользу команды скипа Сильваны Тиринцони. Лишь филигранный последний бросок Алины Ковалевой, выполненный под огромным давлением (в случае неудачи швейцарки могли бы забрать энд с преимуществом в три камня) позволил команде ROC выправить положение и получить в энде «плюс один». В следующей партии уже команда Ковалевой захватила инициативу и максимально усложнила перед последним броском задачу швейцарке Алине Петц. И та дрогнула. Выпущенный Петц камень задел «защитника» и не дошел до намеченной точки. В результате команда ROC «украла» два камня и повела в матче – 4:3.

Показалось, что чаша весов качнулась в сторону команды Ковалевой. Однако все решил восьмой энд, по ходу которого спортсменки ROC допустили сразу несколько помарок. После этого ситуация в доме сложилась так, что последний бросок Алине Ковалевой снова пришлось выполнять под давлением, и от нее требовалось выполнение сложнейшей задачи. На сей раз скип команды ROC спасти положение не смогла. Ошибка – и швейцарки «украли» три камня, поведя - 8:4. В заключительных двух эндах они уверенно сыграли «по счету» и довели матч до победы.

Пока у женской команды ROC на олимпийском турнире побед нет. А лидируют в таблице предварительного раунда сборные Швейцарии и США, выигравшие уже по три матча.

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