Пекин-2022 | Керлинг. Смешанные пары. Олимпийский триумф Константини и Мосанера 

В финале турнира смешанных пар по керлингу на Олимпийских играх в Пекине итальянцы Стефания Констинини и Амос Мосанер одержали победу над норвежской парой Кристин Скаслсьен и Магнусом Недреготтеном – 8:5.

Главные события финала начались после того, как команды взяли по два камня в двух стартовых эндах – и норвежцы, и итальянцы в дебюте матча реализовали преимущество своего последнего броска. А затем Константини и Мосанер, одержавшие перед финалом 10 побед во всех проведенных матчах олимпийского турнира, стали максимально осложнять борьбу. И чем более напряженной становилась ситуация в «доме», тем больше чувствовалось, что именно итальянцы точнее при исполнении важных бросков. В третьем энде они поставили соперников в очень трудную ситуацию, но Скалсьен идеальным по исполнению последним броском сумела уйти всего лишь на «минус один». А вот в аналогичной ситуации в следующем четвертом энде, когда от норвежки снова потребовался спасительный чудо-бросок, исполнить его Кристин уже не сумела. В итоге – «минус три», и 6:2 в пользу Италии после четырех эндов. Причем на этой отметке в середине матча у Амоса Мосанера был поистине удивительный показатель – 100 процентов точности, то есть каждый бросок итальянца был выполнен практически идеально.

Во второй половине финального матча норвежская пара попробовала обострить борьбу, но ее усилий хватило лишь на то, чтобы сохранить символические шансы на победу до последнего энда. Перед заключительным восьмым из них Констанини и Мосанер имели перевес в два камня и преимущество последнего броска. И в итоге уверенно довели дело до исторической победы – 8:5. 11 выигранных матчей на олимпийском турнире из 11 – настоящий триумф итальянского керлинга!