Как смотреть керлинг на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине
Почему керлинг называют шахматами на льду? Наш путеводитель расскажет, что ждать от этого вида спорта на зимней Олимпиаде
Шахматы на льду. Если подобная аналогия захватывает ваше воображение, не пропустите соревнования по керлингу на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
Это спорт с богатой историей, уходящий корнями в Шотландию XVI века. Первое газетное упоминание о нем датируется февралем 1740 года. Игра, объединяющая технику, тактику и стратегию, привлекает внимание публики на каждой Олимпиаде.
Обычно керлингисты сами выступают в качестве судей. Игроки соблюдают неписанные законы керлинга, демонстрируя образец взаимоуважения и спортивного духа.
Соревнования начнутся 2 февраля в смешанных парах. 9 февраля за дело возьмутся мужские команды, а женские сборные стартуют на день позже.
Мы составили полное расписание соревнований и руководство, как смотреть керлинг в Пекине.
Дисциплины керлинга на Олимпиаде-2022 в Пекине
На Играх в Пекине медали будут разыгрываться в трех дисциплинах: среди смешанных пар, а также среди мужских и женских команд.
В соревнованиях примут участие 34 команды: 10 смешанных пар и по 12 мужских и женских сборных. Первые поединки пройдут 2 февраля, за два дня до церемонии открытия. Последний финал состоится 20 февраля – в день закрытия Олимпийских игр.
Во всех трех дисциплинах сначала пройдет групповой этап, где каждый по разу сыграет с каждым. Сильнейшие выйдут в 1/2 финала.
Есть и отличия. Смешанные пары играют восемь эндов и в каждом получают по шесть камней для пяти бросков. В командном турнире проводится десять эндов с восемью камнями.
Побеждает команда, которая наберет больше очков по сумме всех эндов.
Звезды Пекина-2022 в керлинге, за которыми нужно следить
Канадцы традиционно входят в число фаворитов. Их команды возглавят олимпийские чемпионы Брэд Гушу (Турин-2006) и Дженнифер Джонс (Сочи-2014).
Высокие шансы у сборных Швеции. Их скипами будут чемпион мира Никлас Эдин и действующая олимпийская чемпионка Анна Хассельборг.
Брюс Моуэт будет скипом мужской команды Великобритании и также выступит в турнире смешанных пар. В 2021 году он дошел до финалов чемпионата мира в обеих дисциплинах, стал вторым с мужской сборной и завоевал золото в миксте.
Отдельного упоминания заслуживают ветераны с богатым послужным списком, такие как Ив Мюрхед (Великобритания, женщины), Табита Питерсон (США, женщины) и Джон Шустер (США, мужчины).
Расписание керлинга на Олимпиаде-2022 в Пекине
Стадион: Пекинский национальный плавательный комплекс
Даты: 2 – 20 февраля
(Все время пекинское, UTC+8. Расписание может измениться)
2 февраля
20:05 Смешанные пары. Швеция – Великобритания, Австралия – США, Норвегия – Чехия, Китай – Швейцария
3 февраля
09:05 Смешанные пары. Австралия – Китай, Швеция – Чехия, США – Италия, Великобритания – Канада
14:05 Смешанные пары. Италия – Швейцария, США – Норвегия
20:05 Смешанные пары. Норвегия – Канада, Швейцария – Великобритания, Китай – Швеция, Чехия – Австралия
4 февраля
08:35 Смешанные пары. Швеция – Австралия, Канада – Швейцария, Италия – Норвегия
13:35 Смешанные пары. Чехия – Италия, Китай – Канада, Великобритания – Австралия, Швеция – США
5 февраля
09:05 Смешанные пары. Австралия – Норвегия, Швейцария – Швеция
14:05 Смешанные пары. Китай – США, Чехия – Великобритания, Швеция – Канада, Австралия – Италия
20:05 Смешанные пары. Великобритания – Италия, Норвегия – Китай, Чехия – Швейцария, США – Канада
6 февраля
09:05 Смешанные пары. США – Чехия, Великобритания – Китай
14:05 Смешанные пары. Норвегия – Швеция, Австралия – Швейцария, Италия – Китай, Канада – Чехия
20:05 Смешанные пары. Канада – Австралия, Италия – Швеция, Швейцария – США, Норвегия – Великобритания
7 февраля
09:05 Смешанные пары. Швейцария – Норвегия, Канада – Италия, США – Великобритания, Чехия – Китай
20:05 Смешанные пары. Полуфиналы
8 февраля
14:05 Смешанные пары. Матч за бронзу
20:05 Смешанные пары. Финал
9 февраля
20:05 Мужчины. Дания – Канада, США – ОКР, Норвегия – Швейцария, Китай – Швеция
10 февраля
09:05 Женщины. Великобритания – Швейцария, Дания – Китай, Швеция – Япония, ОКР – США
14:05 Мужчины. США – Швеция, Норвегия – Канада, Китай – ОКР, Великобритания – Италия
20:05 Женщины. Канада – Республика Корея, Швеция – Великобритания, США – Дания, Китай – Швейцария
11 февраля
09:05 Мужчины. Швейцария – ОКР, Великобритания – США, Швеция – Италия, Дания – Китай
14:05 Женщины. США – Китай, Канада – Япония, Швейцария – ОКР, Республика Корея – Великобритания
20:05 Мужчины. ОКР – Дания, Великобритания – Норвегия, Канада – Швейцария
12 февраля
09:05 Женщины. Швеция – Канада, Республика Корея – ОКР, Япония – Дания
14:05 Мужчины. Италия – Китай, Канада – Швеция, Дания – Швейцария, США – Норвегия
20:05 Женщины. ОКР – Япония, Дания – Швейцария, Великобритания – США, Швеция – Китай
13 февраля
09:05 Мужчины. Норвегия – Швеция, Китай – Великобритания, США – Канада, Италия – ОКР
14:05 Женщины. Дания – Великобритания, США – Швеция, Республика Корея – Китай, Швейцария – Канада
20:05 Мужчины. Великобритания – Дания, Швейцария – Италия, Китай – США
14 февраля
09:05 Женщины. Китай – Япония, Канада – ОКР, США – Республика Корея
14:05 Мужчины. Канада – Италия, Дания – Норвегия, ОКР – Швеция, Швейцария – Великобритания
20:05 Женщины. Швейцария – Швеция, Великобритания – Канада, Япония – Республика Корея, Дания – ОКР
15 февраля
09:05 Мужчины. ОКР – Норвегия, Канада – Китай, Швейцария – США, Швеция – Дания
14:05 Женщины. Китай – ОКР, Швеция – Дания, США – Швейцария, Великобритания – Япония
20:05 Мужчины. Швеция – Великобритания, Италия – США, Норвегия – Китай, ОКР – Канада
16 февраля
09:05 Женщины. Канада – США, Швейцария – Республика Корея, Китай – Великобритания
14:05 Мужчины. Китай – Швейцария, Великобритания – ОКР, Италия – Дания
20:05 Женщины. Республика Корея – Дания, Япония – США, ОКР – Швеция, Канада – Китай
17 февраля
09:05 Мужчины. Дания – США, Швеция – Швейцария, Канада – Великобритания, Норвегия – Италия
14:05 Женщины. Япония – Швейцария, ОКР – Великобритания, Дания – Канада, Республика Корея – Швеция
20:05 Мужчины. Полуфиналы
18 февраля
14:05 Мужчины. Матч за бронзу
20:05 Женщины. Полуфиналы
19 февраля
14:05 Мужчины. Финал
20:05 Женщины. Матч за бронзу
20 февраля
09:05 Женщины. Финал
Как смотреть керлинг на Олимпиаде-2022 в Пекине
Задача в керлинге простая: поставить свои камни ближе к центру зачетной зоны, чем соперник.
Казалось бы, все должно быть чинно и спокойно. Но керлингисты громко кричат на партнеров. Скип мужской сборной Великобритании Брюс Моуэт сказал в беседе с Olympics.com: «Мы орем, потому что так удобнее всего общаться».
«Длина дорожки, кажется, 44 метра. Так что приходится кричать. Это самый простой способ донести мысль до партнеров», – пояснил Моуэт.
А зачем они натирают лед? И для чего щетки? Зависит от роли. Скип и его помощники используют щетки каждый для своих задач.
Моуэт объясняет: «Мне щетка помогает задать направление броска. Парни натирают щетками лед, чтобы увеличивать или поддерживать скорость камня или менять его направление».
У смешанных пар немного иначе. Свиповать, то есть натирать лед, приходится обоим членам команды. Поэтому на того, кто делает три из пяти бросков в середине энда, ложится дополнительная нагрузка. Плюс нет скипа, который корректировал бы направление броска.
«Разница в том, что надо пустить камень, встать и свиповать. Самому оценить бросок, вернуться и бросать снова – уже с повышенным пульсом», – рассказывает Дин Хьюитт. В паре с Гилл Тали он стал первым австралийцем, отобравшимся на олимпийский турнир по керлингу.
Тали отмечает, что соревнования смешанных пар более непредсказуемые.
«Темп гораздо выше. Многие говорят, что в миксте нельзя чувствовать себя в безопасности, – говорит австралийка. – У тебя может быть хорошая позиция, но кто-то совершает чумовой бросок, и от преимущества не остается и следа. Ситуация может мгновенно измениться. Надо постоянно думать, что собираешься делать ты, что собирается делать соперник и что потом будешь снова делать ты».
Хьюитт добавляет: «Если в матче женских или мужских команд ты ведешь в три-четыре очка в последнем энде, такое уже не отыгрывается. Можно идти жать руки. В миксте такое преимущество еще попробуй защити».
Все это слагаемые тонкого и невероятно увлекательного вида спорта.