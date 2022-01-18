Как смотреть керлинг на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине 

Шахматы на льду. Если подобная аналогия захватывает ваше воображение, не пропустите соревнования по керлингу на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Это спорт с богатой историей, уходящий корнями в Шотландию XVI века. Первое газетное упоминание о нем датируется февралем 1740 года. Игра, объединяющая технику, тактику и стратегию, привлекает внимание публики на каждой Олимпиаде.

Обычно керлингисты сами выступают в качестве судей. Игроки соблюдают неписанные законы керлинга, демонстрируя образец взаимоуважения и спортивного духа.

Соревнования начнутся 2 февраля в смешанных парах. 9 февраля за дело возьмутся мужские команды, а женские сборные стартуют на день позже.

Мы составили полное расписание соревнований и руководство, как смотреть керлинг в Пекине.

Дисциплины керлинга на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Играх в Пекине медали будут разыгрываться в трех дисциплинах: среди смешанных пар, а также среди мужских и женских команд.

В соревнованиях примут участие 34 команды: 10 смешанных пар и по 12 мужских и женских сборных. Первые поединки пройдут 2 февраля, за два дня до церемонии открытия. Последний финал состоится 20 февраля – в день закрытия Олимпийских игр.

Во всех трех дисциплинах сначала пройдет групповой этап, где каждый по разу сыграет с каждым. Сильнейшие выйдут в 1/2 финала.

Есть и отличия. Смешанные пары играют восемь эндов и в каждом получают по шесть камней для пяти бросков. В командном турнире проводится десять эндов с восемью камнями.

Побеждает команда, которая наберет больше очков по сумме всех эндов.

Звезды Пекина-2022 в керлинге, за которыми нужно следить

Канадцы традиционно входят в число фаворитов. Их команды возглавят олимпийские чемпионы Брэд Гушу (Турин-2006) и Дженнифер Джонс (Сочи-2014).

Высокие шансы у сборных Швеции. Их скипами будут чемпион мира Никлас Эдин и действующая олимпийская чемпионка Анна Хассельборг.

Брюс Моуэт будет скипом мужской команды Великобритании и также выступит в турнире смешанных пар. В 2021 году он дошел до финалов чемпионата мира в обеих дисциплинах, стал вторым с мужской сборной и завоевал золото в миксте.

Отдельного упоминания заслуживают ветераны с богатым послужным списком, такие как Ив Мюрхед (Великобритания, женщины), Табита Питерсон (США, женщины) и Джон Шустер (США, мужчины).

Расписание керлинга на Олимпиаде-2022 в Пекине

Стадион: Пекинский национальный плавательный комплекс

Даты: 2 – 20 февраля

(Все время пекинское, UTC+8. Расписание может измениться)

2 февраля

20:05 Смешанные пары. Швеция – Великобритания, Австралия – США, Норвегия – Чехия, Китай – Швейцария

3 февраля

09:05 Смешанные пары. Австралия – Китай, Швеция – Чехия, США – Италия, Великобритания – Канада

14:05 Смешанные пары. Италия – Швейцария, США – Норвегия

20:05 Смешанные пары. Норвегия – Канада, Швейцария – Великобритания, Китай – Швеция, Чехия – Австралия

4 февраля

08:35 Смешанные пары. Швеция – Австралия, Канада – Швейцария, Италия – Норвегия

13:35 Смешанные пары. Чехия – Италия, Китай – Канада, Великобритания – Австралия, Швеция – США

5 февраля

09:05 Смешанные пары. Австралия – Норвегия, Швейцария – Швеция

14:05 Смешанные пары. Китай – США, Чехия – Великобритания, Швеция – Канада, Австралия – Италия

20:05 Смешанные пары. Великобритания – Италия, Норвегия – Китай, Чехия – Швейцария, США – Канада

6 февраля

09:05 Смешанные пары. США – Чехия, Великобритания – Китай

14:05 Смешанные пары. Норвегия – Швеция, Австралия – Швейцария, Италия – Китай, Канада – Чехия

20:05 Смешанные пары. Канада – Австралия, Италия – Швеция, Швейцария – США, Норвегия – Великобритания

7 февраля

09:05 Смешанные пары. Швейцария – Норвегия, Канада – Италия, США – Великобритания, Чехия – Китай

20:05 Смешанные пары. Полуфиналы

8 февраля

14:05 Смешанные пары. Матч за бронзу

20:05 Смешанные пары. Финал

9 февраля

20:05 Мужчины. Дания – Канада, США – ОКР, Норвегия – Швейцария, Китай – Швеция

10 февраля

09:05 Женщины. Великобритания – Швейцария, Дания – Китай, Швеция – Япония, ОКР – США

14:05 Мужчины. США – Швеция, Норвегия – Канада, Китай – ОКР, Великобритания – Италия

20:05 Женщины. Канада – Республика Корея, Швеция – Великобритания, США – Дания, Китай – Швейцария

11 февраля

09:05 Мужчины. Швейцария – ОКР, Великобритания – США, Швеция – Италия, Дания – Китай

14:05 Женщины. США – Китай, Канада – Япония, Швейцария – ОКР, Республика Корея – Великобритания

20:05 Мужчины. ОКР – Дания, Великобритания – Норвегия, Канада – Швейцария

12 февраля

09:05 Женщины. Швеция – Канада, Республика Корея – ОКР, Япония – Дания

14:05 Мужчины. Италия – Китай, Канада – Швеция, Дания – Швейцария, США – Норвегия

20:05 Женщины. ОКР – Япония, Дания – Швейцария, Великобритания – США, Швеция – Китай

13 февраля

09:05 Мужчины. Норвегия – Швеция, Китай – Великобритания, США – Канада, Италия – ОКР

14:05 Женщины. Дания – Великобритания, США – Швеция, Республика Корея – Китай, Швейцария – Канада

20:05 Мужчины. Великобритания – Дания, Швейцария – Италия, Китай – США

14 февраля

09:05 Женщины. Китай – Япония, Канада – ОКР, США – Республика Корея

14:05 Мужчины. Канада – Италия, Дания – Норвегия, ОКР – Швеция, Швейцария – Великобритания

20:05 Женщины. Швейцария – Швеция, Великобритания – Канада, Япония – Республика Корея, Дания – ОКР

15 февраля

09:05 Мужчины. ОКР – Норвегия, Канада – Китай, Швейцария – США, Швеция – Дания

14:05 Женщины. Китай – ОКР, Швеция – Дания, США – Швейцария, Великобритания – Япония

20:05 Мужчины. Швеция – Великобритания, Италия – США, Норвегия – Китай, ОКР – Канада

16 февраля

09:05 Женщины. Канада – США, Швейцария – Республика Корея, Китай – Великобритания

14:05 Мужчины. Китай – Швейцария, Великобритания – ОКР, Италия – Дания

20:05 Женщины. Республика Корея – Дания, Япония – США, ОКР – Швеция, Канада – Китай

17 февраля

09:05 Мужчины. Дания – США, Швеция – Швейцария, Канада – Великобритания, Норвегия – Италия

14:05 Женщины. Япония – Швейцария, ОКР – Великобритания, Дания – Канада, Республика Корея – Швеция

20:05 Мужчины. Полуфиналы

18 февраля

14:05 Мужчины. Матч за бронзу

20:05 Женщины. Полуфиналы

19 февраля

14:05 Мужчины. Финал

20:05 Женщины. Матч за бронзу

20 февраля

09:05 Женщины. Финал

Как смотреть керлинг на Олимпиаде-2022 в Пекине

Задача в керлинге простая: поставить свои камни ближе к центру зачетной зоны, чем соперник.

Казалось бы, все должно быть чинно и спокойно. Но керлингисты громко кричат на партнеров. Скип мужской сборной Великобритании Брюс Моуэт сказал в беседе с Olympics.com: «Мы орем, потому что так удобнее всего общаться».

«Длина дорожки, кажется, 44 метра. Так что приходится кричать. Это самый простой способ донести мысль до партнеров», – пояснил Моуэт.

А зачем они натирают лед? И для чего щетки? Зависит от роли. Скип и его помощники используют щетки каждый для своих задач.

Моуэт объясняет: «Мне щетка помогает задать направление броска. Парни натирают щетками лед, чтобы увеличивать или поддерживать скорость камня или менять его направление».

У смешанных пар немного иначе. Свиповать, то есть натирать лед, приходится обоим членам команды. Поэтому на того, кто делает три из пяти бросков в середине энда, ложится дополнительная нагрузка. Плюс нет скипа, который корректировал бы направление броска.

«Разница в том, что надо пустить камень, встать и свиповать. Самому оценить бросок, вернуться и бросать снова – уже с повышенным пульсом», – рассказывает Дин Хьюитт. В паре с Гилл Тали он стал первым австралийцем, отобравшимся на олимпийский турнир по керлингу.

Тали отмечает, что соревнования смешанных пар более непредсказуемые.

«Темп гораздо выше. Многие говорят, что в миксте нельзя чувствовать себя в безопасности, – говорит австралийка. – У тебя может быть хорошая позиция, но кто-то совершает чумовой бросок, и от преимущества не остается и следа. Ситуация может мгновенно измениться. Надо постоянно думать, что собираешься делать ты, что собирается делать соперник и что потом будешь снова делать ты».

Хьюитт добавляет: «Если в матче женских или мужских команд ты ведешь в три-четыре очка в последнем энде, такое уже не отыгрывается. Можно идти жать руки. В миксте такое преимущество еще попробуй защити».

Все это слагаемые тонкого и невероятно увлекательного вида спорта.