Как смотреть лыжный фристайл на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

Эффектные прыжки и трюки на лыжах чаще всего ассоциируются с фристайлом.

Это атлетичный, креативный и артистичный вид спорта. Соревнования начнутся 3 февраля и точно не останутся без внимания публики.

Всего будет разыграно 13 комплектов наград. В Пекине состоится дебют биг-эйра и командных соревнований по лыжной акробатике. Это последние изменения в олимпийской программе по фристайлу после добавления слоупстайла и хафпайпа в Сочи-2014.

Спорткомплекс «Шоуган» – первое в мире постоянное сооружение для биг-эйра и уникальный архитектурный объект. Центр построен на территории сталелитейного завода и ярко вписывается в урбанистический пейзаж.

Читайте дальше, чтобы узнать расписание соревнований и лучший способ наблюдать за происходящим.

Дисциплины фристайла на Олимпиаде-2022 в Пекине

Могул. Спуск на горных лыжах по бугристому склону (бугры также называют могулами) и выполнение прыжков на трамплинах. Во время спуска спортсмен должен преодолеть два трамплина и на каждом выполнить один трюк. Результат зависит от оценок судей.

Лыжная акробатика. Выполнение сложных акробатических элементов во время прыжков на специально спрофилированных трамплинах. Перевороты, скрутки, сальто. Технику выполнения прыжков и приземление оценивают судьи.

Ски-кросс. Гонка с участием четырех лыжников по специальной горнолыжной трассе с трамплинами и виражами, наподобие BMX и мотокросса. Первые два лыжника из каждого заезда выходят в следующий раунд. Медали получают три первых лыжника в финале.

Слоупстайл. Акробатические прыжки на специально спрофилированных препятствиях, расположенных на всем протяжении трассы. На трассе обычно шесть объектов: три трамплина и три фигуры для скольжения.

Хафпайп. Спуск на лыжах по специально оборудованному склону, который имеет в поперечном сечении форму буквы U. Этот желоб и есть хафпайп (англ. половина трубы). Высота стенок достигает 6,7м. Во время спуска лыжники выполняют прыжки и трюки внутри хафпайпа и с отрывом от стенок.

Биг-эйр. Выполнение одного прыжка с большого трамплина. У лыжников есть три попытки (заезда), чтобы выполнить как можно более сложный прыжок и заработать максимальное число баллов.

Звезды фристайла в Пекине-2022, за которыми нужно следить

Могул:

Олимпийская чемпионка Перрин Лаффон из Франции – главная претендентка на победу в женских соревнованиях. Следует обратить внимание на японку Анри Кавамуру и австралийку Джакару Энтони.

Микаэля Кингсбери называют не иначе как «королем могула». Он и в самом деле сильнейший спортсмен в истории этой дисциплины. Восстановившись в прошлом сезоне после травмы спины, канадец быстро набрал форму и выиграл Кубок мира. Соперничать с действующим чемпионом мира и олимпийским чемпионом будет очень непросто.

Лыжная акробатика:

Австралийка Лора Пил – фаворитка женских соревнований. Она надеется с третьей попытки завоевать олимпийскую медаль. Конкурировать за место на пьедестале ей, скорее всего, придется с китаянками Сюй Мэнтао и Фаню Кон. Максим Буров из команды ОКР победил в четырех первых стартах сезона-2021/22 и считается главным претендентом на титул у мужчин.

Ски-кросс:

Швейцарка Фанни Смит считается бесспорной фавориткой у женщин. После рекордного прошлого сезона она с 29 победами на этапах Кубка мира стала лучшей в истории мужского и женского ски-кросса.

Несмотря на травму колена в 2020-м, канадец Брэди Леман постарается защитить золото, которое взял в Пхенчхане-2018. Его соотечественник Рис Хауден и француз Бастьен Мидоль также рассчитывают на медали.

Слоупстайл/биг-эйр:

Многие спортсмены выступают в обеих дисциплинах, а потому очень вероятно, что кто-то из нашего списка попадет на пьедестал и в слоупстайле, и в биг-эйре.

Эйлин Гу, представляющая Китай, традиционно претендует на победы в двух дисциплинах. Чемпионка мира 2021 года по хафпайпу и слоупстайлу также является двукратной победительницей юношеских Олимпийских игр-2020 в Лозанне. Ее главной конкуренткой будет эстонка Келли Сильдару, которая выиграла золото Лозанны-2020 в слоупстайле и была чемпионкой мира-2019 в хафпайпе. Серебряная призерка Пхенчхана-2018 Матильда Гремо и чемпионка мира-2019 по биг-эйру Тесс Леде также рассчитывают сказать свое слово.

Андри Рагеттли с его драйвом и стилем определенно украсит соревнования. Наряду с Кэсси Шарп швейцарец является самым титулованным фристайлистом в истории Кубка мира. В этом сезоне впечатляющую форму набрали американцы Колби Стивенсон и Мак Форхенд, а британец Гус Кенуорти рассчитывает на закате карьеры выиграть еще одну олимпийскую медаль в слоупстайле.

Хафпайп:

Гу и Сильдару выделяются на фоне соперниц, но чемпионку Пхенчхана-2018 Кэсси Шарп сбрасывать со счетов не стоит.

В мужских соревнованиях конкуренция будет еще острее. Действующий чемпион мира Нико Портеус из Новой Зеландии – один из претендентов. Вместе с ним за победу будут бороться двукратный чемпион мира Арон Блунк, двукратный олимпийский чемпион Дэвид Уайз и еще один американец Алекс Феррейра. Канадец Брендан Маккей тоже способен преподнести сюрприз.

Расписание фристайла на Олимпиаде-2022 в Пекине

Место проведения: Снежный парк «Геньтин» и комплекс «Биг-эйр Шоуган»

Даты: 3-19 февраля

(Указано местное время, UTC+8). Расписание может измениться.

3 февраля

18:00 - 18:45. Женщины. Могул. Квалификация 1

19:45 - 20:30. Мужчины. Могул. Квалификация 1

5 февраля

18:00 - 18:30. Мужчины. Могул. Квалификация 2

19:30 - 20:00. Мужчины. Могул, Финал 1

20:05 - 20:30. Мужчины. Могул, Финал 2

20:40 - 20:55. Мужчины. Могул. Финал 3, медальные соревнования

6 февраля

18:00 - 18:30. Женищны. Могул. Квалификация 2

19:30 - 20:00. Женищны. Могул. Финал 1

20:05 - 20:30. Женщины. Могул. Финал 2

20:40 - 20:55. Женщины. Могул. Финал 3, медальные соревнования

7 февраля

9:30 - 10:14. Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1

10:15 - 10:59. Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2

11:00 - 11:44. Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3

13:30 - 14:14. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1

14:15 - 14:59. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2

15:00 - 15:44. Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3

8 февраля

10:00 - 10:20. Женщины. Биг-эйр. Финал 1

10:22 - 10:42. Женщины. Биг-эйр. Финал 2

10:45 - 11:05. Женщины. Биг-эйр. Финал 3, медальные соревнования

9 февраля

11:00 - 11:20. Мужчины. Биг-эйр. Финал 1

11:22 - 11:42. Мужчины. Биг-эйр. Финал 2

11:45 - 12:05. Мужчины. Биг-эйр. Финал 3, медальные соревнования

10 февраля

19:00 - 19:45. Командные соревнования. Лыжная акробатика. Финал 1

19:50 - 20:15. Командные соревнования. Лыжная акробатика. Финал 2, медальные соревнования

13 февраля

10:00 - 10:59. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1

11:01 - 12:00. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2

19:00 - 19:40. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация 1

19:45 - 20:15. Женщины. Лыжная акробатика. Квалификация 2

14 февраля

9:30 - 9:55. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал 1

9:57 - 10:22. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал 2

10:24 - 10:49. Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал 3, медальные соревнования

12:30 - 13:30. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1

13:32 - 14:32. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2

19:00 - 19:55. Женщины. Лыжная акробатика. Финал 1

20:00 - 20:15. Женщины. Лыжная акробатика. Финал 2, медальные соревнования

15 февраля

9:30 - 9:55. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал 1

9:57 - 10:22. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал 2

10:24 - 10:50. Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал 3, медальные соревнования

19:00 - 19:40. Мужчины. Лыжная акробатика. Квалификация 1

19:45 - 20:15. Мужчины. Лыжная акробатика. Квалификация 2

16 февраля

19:00 - 19:55. Мужчины. Лыжная акробатика. Финал 1

20:00 - 20:15. Мужчины. Лыжная акробатика. Финал 2, медальные соревнования

17 февраля

9:30 - 10:19. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Квалификация 1

10:21 - 11:10. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Квалификация 2

11:30 - 12:15. Женщины. Ски-кросс. Квалификация

12:30 - 13:19. Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1

13:21 - 14:10. Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2

14:00 - 14:32. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала

14:35 - 14:51. Женщины. Ски-кросс. Четвертьфинал

14:54 - 15:02. Женщины. Ски-кросс. Полуфинал

15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал

Женщины. Большой финал (после Малого финала), медальные соревнования

18 февраля

9:30 - 9:55. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Финал 1

9:57 - 10:22. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Финал 2

10:24 - 10:49. Фристайл. Женщины. Хафпайп. Финал 3, медальные соревнования

11:45 - 12:30. Мужчины. Ски-кросс. Квалификация

14:45 - 15:17. Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала

15:20 - 15:36. Мужчины. Ски-кросс. Четвертьфинал

15:39 - 15:47. Мужчины. Ски-кросс. Полуфинал.

15:55. Мужчины. Ски-кросс. Малый финал

Мужчины. Большой финал (после Малого финала), медальные соревнования

19 февраля

9:30 - 9:55. Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал 1

9:57 - 10:22. Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал 2

10:24 - 10:49. Фристайл. Хафпайп. Финал 3, медальные соревнования

Как смотреть фристайл на Олимпиаде-2022 в Пекине

Во всех дисциплинах спортсменов оценивают судьи, кроме ски-кросса, где результат основан на скорости преодоления трассы.

Динамичность и зрелищность обеспечивают несколько факторов. Одни из главных – это риск и чувство баланса, которым также славятся гимнасты. Во фристайле важно комфортно ощущать себя в воздухе во время прыжков, быть гибким и ловким. Многие фристайлисты имеют гимнастический опыт и перед выходом на снег отрабатывают трюки на батуте.

Олимпийский дебют биг-эйра обещает зрелище, от которого впечатлительных может охватить ужас. Алекс Холл из сборной США описывает эту дисциплину так: «Я нашел сходство с прыжками в воду со скалы. Такая же невесомость. Уникальное чувство».

Еще один важный элемент во фристайле – личность спортсмена. Участники стараются проявить индивидуальность, добавляют трюкам изюминку. Присмотрись, как они захватывают лыжи руками.

«Захваты – важнейшая часть нашего спорта. Это стиль и креатив, благодаря которым трюк выглядит лучше» – Алекс Холл

Многие выступают в наушниках и перед стартом в хафпайпе или слоупстайле выставляют нужную музыку. Это важный элемент культуры фристайла. Мы будем беседовать со спортсменами после соревнований. Оставайтесь на связи, чтобы узнать, под какие треки они делали свои лучшие трюки.

В могуле результат зависит от ловкости преодоления препятствий, двух прыжков и скорости.

Глядя на легенду могула Микаэля Кингсбери, вы наверняка задаетесь вопросом, в чем его секрет. Восходящая звезда могула из Австралии Джакара Энтони поделилась наблюдениями: «Он никогда не повторяет ошибок. У него невероятное чутье. Если он допустил оплошность на каком-то бугре, то никогда ее не повторит. Это качество развить невероятно тяжело. Из того, что я видела, это один из главных секретов его успеха. Он быстро приспосабливается к новым спускам, а в могуле одинаковых трасс не бывает».