Как смотреть конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине выступят 166 конькобежцев: 83 мужчины и 83 женщины.

Конькобежный спорт – один из самых скоростных ледовых видов спорта. На Национальном конькобежном стадионе в Пекине спортсмены разыграют 14 комплектов наград. Это больше, чем в любом другом виде спорта на Играх-2022.

Конькобежные соревнования 24-й Олимпиады пройдут с 5 по 19 февраля.

Читайте дальше, чтобы узнать расписание соревнований и лучший способ наблюдать за происходящим.

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Дисциплины конькобежного спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Играх-2022 в Пекине будет 14 конькобежных дисциплин: семь мужских и семь женских.

Конькобежный спорт – один из трех олимпийских коньковых видов спорта наряду с фигурным катанием и шорт-треком. Кроме него, лишь пять видов спорта входили в программу всех зимних Олимпиад начиная с самой первой в 1924 году во Франции.

Звезды Пекина-2022 в конькобежном спорте, за которыми нужно следить

Главным фаворитом в олимпийском конькобежном спорте остаются Нидерланды. Голландцы изобрели этот вид спорта, стабильно растят звезд и не собираются сдавать позиции.

Одним из сильнейших среди мужчин остается ветеран Свен Крамер. Девятикратный олимпийский призер уже объявил, что его пятые Игры станут для него последними.

У женщин королевой льда по-прежнему считается Ирен Вюст, тоже из Нидерландов. Самая титулованная участница зимних Олимпийских игр завоевала 11 медалей и постарается пополнить коллекцию в Пекине.

Вот еще четверка претендентов. Кьелд Нейс из Нидерландов – чемпион Пхенчхана на дистанциях 1000м и 1500м. Антуанетта де Йонг взяла в Пхенчхане бронзу на 3000м и является чемпионкой мира на этой дистанции. Другая голландка Ирен Схаутен – бронзовая призерка Игр-2018 в масс-старте и чемпионка мира на 5000м. Нильс ван дер Пул из Швеции – рекордсмен мира и чемпион мира на 10000м, а также чемпион мира на дистанции 5000м. Женская и мужская сборные Нидерландов будут претендовать на золото в гонке преследования.

В сборной США обратите внимание на бывших топов роликобежного спорта из Флориды – Эрин Джексон, Бриттани Боу и Джоя Мантиа. Японка Аяно Сато в 2018 уже выигрывала олимпийское золото в гонке преследования и готова повторить успех.

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Расписание конькобежного спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Место проведения: Национальный конькобежный стадион

(Указано местное время, UTC+8)

5 февраля

16:30 - 17:51. Конькобежный спорт. Женщины. 3000м

6 февраля

16:30 - 18:15. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000м

7 февраля

16:30 - 17:50. Конькобежный спорт. Женщины. 1500м

8 февраля

18:30 - 19:50. Конькобежный спорт. Мужчины. 1500м

10 февраля

20:00 - 21:16. Конькобежный спорт. Женщины. 5000м

11 февраля

16:00 - 17:55. Конькобежный спорт. Мужчины. 10000м

12 февраля

16:00 - 16:23. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Четвертьфинал

16:53 - 17:34. Конькобежный спорт. Мужчины. 500м

13 февраля

21:00 - 21:26. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/4 финала

21:56 - 22:37 Конькобежный спорт. Женщины. 500м

15 февраля

14:30 - 14:42 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. 1/2 финала

14:52 - 15:04 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. 1/2 финала

15:24 - 15:30 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал D

15:30 - 15:36 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал C

15:43 - 15:49 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D

15:49 - 15:55 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C

16:22 - 16:28 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал B

16:28 - 16:34 Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финал A

16:41 - 16:47 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B

16:47 - 16:53 Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финал A

17 февраля

16:30 - 17:42 Конькобежный спорт. Женщины. 1000м

18 февраля

16:30 - 17:40 Конькобежный спорт. Мужчины. 1000м

19 февраля

15:00 - 15:30 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. 1/2 финала

15:45 - 16:15 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. 1/2 финала

16:30 - 16:45 Конькобежный спорт. Мужчины. Масс-старт. Финал

17:00 - 17:15 Конькобежный спорт. Женщины. Масс-старт. Финал

Как смотреть конькобежный спорт на Олимпиаде-2022 в Пекине

Когда смотришь конькобежный спорт, кажется, будто спортсмены элегантно скользят по льду практически без усилий. На самом деле, это один из самых энергозатратных и тяжелых видов спорта на Олимпиаде.

Американка Бриттани Боу – лучшая конькобежка в мире на дистанции 1000м и одна из фавориток на 1500м. «Нам невообразимо больно, – рассказывает она. – После забега ноги болят так, что колени не согнуть. Во рту привкус крови. Не можешь ни стоять, ни сидеть. Не можешь нагнуться и развязать коньки, потому что тебя тут же схватит судорога».

Забеги проходят на треке длиной 400 метров.У каждой дистанции свои требования и особенности. По словам Боу, 500 метров – это «чистый спринт», а 1000 и 1500 метров – «крутое сочетание скорости, силы и выносливости».

В Пекине можно будет увидеть забеги на 500м, 1000м, 1500м, 3000м (только женщины), 5000м и 10000м (только мужчины). Также мужчины и женщины будут соревноваться в масс-старте и командной гонке преследования.

Дисциплины и дистанции могут быть разными, но одно остается неизменным. Конькобежный спорт – это самая трудная комбинация скорости, силы и выносливости, какая только есть на зимних Олимпиадах. Не пропустите это зрелище!