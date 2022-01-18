Как смотреть санный спорт на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

Поскольку спортсмены развивают скорость до 154 км/ч (95 миль в час), санный спорт считается самым быстрым видом спорта. Волнение нарастает, ведь соревнования зимней Олимпиады начнутся уже 5 февраля.

В Пекине опытные спортсмены будут противостоять новым талантам. Вы увидите многократных олимпийских чемпионов – немцев Феликса Лоха и Натали Гайзенбергер наряду с восходящими звездами Ниной Цоггелер, дочерью итальянской легенды Армина Цоггелера.

Будут разыграны четыре медали: в мужском одиночном разряде, женском одиночном разряде, парном разряде и в популярной командной эстафете.

Ниже вы узнаете больше о соревнованиях, расписании, звездах, на которых следует обратить внимание, и лучших способах наблюдать за происходящим.

Дисциплины санного спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Одиночники, мужчины или женщины – один спортсмен на санях. Каждый участник имеет четыре попытки, время суммируется, и самое меньшее суммарное время определяет победителя. Женщины берут старт на три виража ниже, чем мужчины.

Двойки – соревнования, в которых пары спортсменов, сидящие друг за другом, выполняют два заезда по трассе. Наименьшее общее время определяет победителя. Команды могут состоять из мужчин, женщин или быть смешанными.

Командная эстафета – относительно новое дополнение к олимпийской программе после дебюта в Сочи в 2014 году. Каждая команда имеет три вида саней: женские, мужские и парные. Женские сани стартуют в обычном режиме. На финише спортсменка касается сенсорной панели, которая открывает стартовые ворота для саней мужчины-саночника, который также через автоматизированную систему передает эстафету мужской двойке. Время прохождения на всех этапах суммируется, каждая команда вносит свой вклад в общее время.

Звезды Пекина-2022 в санном спорте, за которыми нужно следить

Лидирующую позицию в мировом рейтинге занимает немецкая сборная, поэтому Германия рассчитывает на олимпийское золото во всех четырех дисциплинах.

Главный фаворит среди женщин, безусловно, величайшая Натали Гайзенбергер. Немка является пятикратным золотым призером Олимпийских игр, однако Пекин-2022 может стать для нее большим испытанием после того, как 2019 год она провела в декретном отпуске.

Ей придется постараться, чтобы обойти соотечественницу Юлию Таубиц, действующую чемпионку мира, и австрийскую восходящую звезду Маделайн Эгле.

Что касается мужчин, то все взоры будут прикованы к Феликсу Лоху. Немец не только является трехкратным призером Олимпийских игр, но и установил мировой рекорд максимальной скорости, когда-либо зафиксированной на санях, – 153.98 км/ч (95.68 миль/ч).

Его последний олимпийский цикл не был гладким. Из-за нетипичной ошибки он финишировал без медалей в Пхенчхане и следующие два года брал лишь награды чемпионатов мира. Но в сезон-2020/21 он вновь вошел в своей лучшей форме, выиграв 9 из 12 этапов Кубка мира, и снова став сильнейшим претендентом на медали Пекина-2022.

Также обратите внимание на серебряного призера Олимпийских игр из США Криса Маздзера, возвращающегося после травмы, и соотечественника Феликса Лоха Йоханнеса Людвига.

Расписание санного спорта на Олимпиаде-2022 в Пекине

Место проведения: Национальный санно-бобслейный центр, Яньцин

(Указано местное время, UTC+8)

5 февраля

19:10 Одиночники. Мужчины. Заезды 1 и 2

6 февраля

19:30 Одиночники. Мужчины. Заезды 3 и 4

7 февраля

19:50 Одиночники. Женщины. Заезды 1 и 2

8 февраля

19:50 Одиночники. Женщины. Заезды 3 и 4

9 февраля

20:20 Двойки

10 февраля

21:30 Командная эстафета

Как смотреть санный спорт на Олимпиаде-2022 в Пекине

Санный спорт – самый быстрый вид спорта на Олимпийских играх, а также один из самых опасных. Первое, что нужно оценивать – это чистая скорость спортсменов.

Этот спорт самый скоростной, потому что полозья (лопасти под салазками) острее, чем в бобслее или скелетоне, и их сложнее контролировать.

«Может показаться, что спортсмен не так много делает, когда вы смотрите телевизор, но на самом деле мы управляем санями весь заезд и пытаемся оставаться сосредоточенными – так много нужно сделать, но, если вы делаете все правильно, зритель не чувствует этих усилий», – рассказал Olympic Channel британский саночник Адам Роузен, который участвовал в зимних Олимпийских играх 2006 и 2010 года.

Несмотря на то, что спортсменам приходится выдерживать большие нагрузки, спортсмены должны оставаться расслабленными физически, чтобы поддерживать максимально возможную скорость.

Вдобавок к основным навыкам одиночников – уму, мускулатуре и храбрости, турнир двоек требует совершенно иной навык, умение совместной работы спортсменов. Понаблюдайте за тем, как более тяжелый атлет, часто находящийся сверху для сохранения равновесия, работает в тандеме с товарищем по команде на поворотах.

«Это не совсем поездка на двухэтажном автобусе вниз, но это похоже на то, – продолжил Розен. – Вы должны быть более точными и чувствовать направление движения, потому что намного легче разбиться в парном заезде, чем в одиночном».