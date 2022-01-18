Как смотреть биатлон на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине

На зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине в биатлоне будет разыграно 11 комплектов медалей.

Частота пульса у биатлонистов достигает 180 ударов во время бега на лыжах и 140 ударов при стрельбе. При таком ритме спортсмены вынуждены попасть с 50м из винтовки в пять мишеней диаметром 4,5см.

Соревнования по биатлону на Играх в столице Китая пройдут с 5 по 19 февраля 2022 года.

Читайте дальше, чтобы узнать расписание соревнований и лучший способ наблюдать за происходящим.

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Дисциплины биатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине биатлонисты разыграют медали в 11 дисциплинах:

Мужчины

Спринт, 10км

Индивидуальная гонка, 20км

Гонка преследования, 12,5км

Масс-старт, 15км

Эстафета, 4х7,5км

Женщины

Спринт, 7,5км

Индивидуальная гонка, 15км

Гонка преследования, 10км

Масс-старт, 12,5км

Эстафета, 4х6км

Микст

Смешанная эстафета, 4х6км

Этот формат используется с Игр-2006 в Турине, когда в программу мужских и женских соревнований по биатлону вошел масс-старт.

Звезды Пекина-2022 в биатлоне, за которыми нужно следить

У норвежки Тириль Экхофф больше всего олимпийских медалей из действующих биатлонисток – пять (золото, серебро и три бронзы). На своей третьей Олимпиаде она будет главной фавориткой. Экхофф доминировала на чемпионате мира-2021, где завоевала четыре золотые медали и шесть в общей сложности. Это на две больше, чем у ближайшей преследовательницы.

Среди других фавориток – Ханна Эберг из Швеции и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн. Первая – чемпионка Пхенчхана-2018 и серебряная призерка ЧМ-2021 в индивидуальной гонке. Вторая в 2018 году взяла олимпийское серебро в спринте. Многие олимпийские чемпионки завершили карьеру, включая обладательницу двух золотых медалей Пхенчхана-2018 немку Лауру Дальмайер. Вероятно, нас ждет немало неожиданных результатов.

Если говорить о мужских соревнованиях, большинство участников обрадовались, что в Пекине не выступит француз Мартен Фуркад. Трехкратный чемпион Пхенчхана-2018, который в общей сложности завоевал пять золотых медалей, в 2020 году завершил карьеру.

А вот норвежец Йоханнес Тиннес Бе постарается отстоять в Пекине свой чемпионский титул в индивидуальной гонке на 20км. На чемпионате мира-2021 он взял бронзу в гонке преследования на 12,5км. Там же блеснул его соотечественник Стурла Холм Легрейд, который завоевал четыре золота: в индивидуальной гонке, масс-старте, мужской и смешанной эстафетах. Игры в Пекине будут для скандинава дебютными, но у него есть все шансы стать их главной звездой.

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Расписание биатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине

Место проведения: Национальный центр биатлона

(Указано местное время, UTC+8)

5 февраля

17:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4x6км

7 февраля

17:00. Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка, 15км

8 февраля

16:30. Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка, 20км

11 февраля

17:00. Биатлон. Женщины. Спринт, 7,5км

12 февраля

17:00. Биатлон. Мужчины. Спринт, 10км

13 февраля

17:00. Биатлон. Женщины. Гонка преследования, 10км

18:45. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования, 12,5км

15 февраля

17:00. Биатлон. Мужчины. Эстафета, 4х7,5км

16 февраля

15:45. Биатлон. Женщины. Эстафета, 4х6км

18 февраля

17:00. Биатлон.Мужчины. Масс-старт, 15км

19 февраля

17:00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5км

Как смотреть биатлон на Олимпиаде-2022 в Пекине

Биатлон требует выносливости для лыжного хода и точной стрельбы из малокалиберной винтовки. Сочетание двух противоречивых дисциплин – лыжного спорта и стрельбы – ставит перед участниками тяжелую задачу. Когда спортсмены прибывают на стрельбище, сердце колотится, грудь ходит ходуном, а мишени маленькие. Время не останавливается, и каждая незакрытая мишень приводит к штрафу. Есть две позиции для стрельбы: лежа и стоя. Они выполняются поочередно либо последовательно – в зависимости от дисциплины. За каждый промах спортсмен получает штраф (Источник: IBU Biathlon Guide).

На зимних Олимпиадах традиционно сильны Германия и Норвегия. Они завоевали 52 медали (19 золотых) и 41 медаль (16 золотых) соответственно.

«Биатлон – один из самых динамичных зимних видов спорта, – говорит Анастасия Кузьмина. Она первой из биатлонисток завоевала золото на трех Олимпиадах подряд (Ванкувер-2010, Сочи-2014 и Пхенчхан-2018). – Эмоции кипят, и порой задержать дыхание практически невозможно. Любая гонка получается драматичной от старта до последних метров. Когда болеешь за кого-то, понимаешь всю ту эйфорию, когда ей или ему удается закрыть все пять мишеней. С этим ничто не сравнится.

Если надо описать биатлон без традиционного определения как комбинации лыжных гонок и стрельбы... Я бы сказала, что в этом виде спорта ты катаешься на лыжах с кучей килограммов на спине и очень быстро стреляешь при учащенном пульсе и изменчивых погодных условиях».