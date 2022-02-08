Пекин-2022 | Керлинг. Смешанные пары. Бронза – у сборной Швеции

На турнире смешанных пар по керлингу на Олимпийских играх в Пекине определились обладатели бронзовых наград. В матче за третье место шведская пара Альмида де Валь и Оскара Эрикссон одержала победу над чемпионами мира-2021 - Дженнифер Доддс и Брюсом Моуэтом из сборной Великобритании.

Многое в этой встрече за бронзу Игр в Пекине решилось уже в самом дебюте. В первом энде со своим последним броском британцы взяли один камень, а вот во втором Доддс и Моуэта ожидала почти катастрофа. Они позволили соперникам выиграть энд с преимуществом в четыре камня, что сразу поставило чемпионов мира на грань поражения. Однако неприятности британцев на этом не закончились, и в следующем энде они не только не реализовали преимущество последнего броска, но и позволили соперникам «украсть» еще три камня. В итоге уже после трех эндов счет стал 7:1 в пользу де Валь и Эрикссона, и судьба бронзовых медалей оказалась почти решена.

Тем более, что и в следующих двух эндах шведская пара не позволила британцам добиться успеха при своем «хаммере», дважды забрав еще по одному камню. В общей сложности матч продлился всего шесть эндов вместо восьми, так как британцы досрочно признали свое поражение.

В итоге победа дуэта из Швеции – 9:3, и дебютанты Игр Альмида де Валь с Оскаром Эрикссоном становятся обладателями бронзовых олимпийских медалей.

В финале олимпийского турнира среди смешанных пар встретятся команды Норвегии и Италии. Начало - в 15:05 по московскому времени.