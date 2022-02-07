Пекин-2022 | Керлинг. Смешанные пары. В финале сыграют Италия и Норвегия

В полуфиналах турнира смешанных пар по керлингу на Олимпийских играх в Пекине команда Италии одержала уверенную победу над сборной Швеции – 8:1, а дуэт из Норвегии в тяжелейшей борьбе взял верх над чемпионами мира-2021 из Великобритании – 6:5.

Итальянцы Стефания Константини и Амос Мосанер продолжают свой уникальный победный путь на олимпийском турнире. Их успех в полуфинале стал уже десятым выигранным итальянцами матчем подряд – без единого поражения. И создается впечатление, что с каждой новой победой Констинтини и Мосанер приобретают все больше уверенности в своих силах. Перед началом турнира вряд ли кто-то мог бы назвать их главными фаворитами Олимпиады, а теперь даже в полуфинале Игр они словно не заметили сопротивления со стороны дуэта из Швеции – Альмиды де Валь и Оскара Эрикссона. В первом энде со своим последним броском итальянцы взяли один камень, а затем в четырех эндах подряд «воровали», выигрывая с разным счетом при последнем броске соперников. В итоге после пяти эндов счет был уже 6:0 в пользу Констинтини и Мосанера, и остальная часть полуфинального матча стала просто формальностью.

Второй полуфинал между норвежским дуэтом в составе Кристин Скасльен и Магнуса Недреготтена и британцами Дженнифер Доддс и Брюсом Моуэтом получился намного более напряженным. На протяжении всей игры команды забирали энды со своим последним броском, однако успех британцев, однажды сумевших выиграть энд с перевесом не в один, а в два камня, позволил Доддс и Моуэту выйти на финишную прямую лидерами. После пяти эндов британский дуэт вел – 4:2, но именно шестой игровой отрезок оказался ключевым в борьбе за путевку в финал. Скасльен и Недреготтен выиграли этот энд с преимуществом в три камня, вышли вперед, а затем уверенно удержали свой перевес в концовке. Так действующие чемпионы мира из команды Великобритании потеряли возможность побороться еще и за олимпийский титул.

Финалисты Олимпиады - Кристин Скасльен и Магнус Недреготтен из Норвегии Фото © 2022 Getty Images

В финале Скасльен и Недреготтен попробуют остановить невероятную победную серию дуэта из Италии. В матче этих пар в предварительном раунде Константини и Мосанер победили со счетом – 11:8. Однако по ходу той встречи был энд, в котором норвежский дуэт забрал сразу пять камней, причем при последнем броске соперников. В исключительно сложной позиции в концовке энда грубую ошибку при исполнении заключительного броска допустила тогда Стефания Константини. Пожалуй, это был единственный на турнире случай, когда пара из Италии оказалась на грани поражения. И хотя затем она смогла быстро выправить положение, но накануне финала воспоминания именно об этих пяти «украденных» норвежцами камнях наверняка присутствуют у всех четырех участников решающего матча. Что ж, тем интереснее будет финал, который начнется 8 февраля в 15:05 по московскому времени.

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