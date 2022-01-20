Соревнования по керлингу среди смешанных пар, что это?

Организаторы Игр стараются повысить гендерное равенство, поэтому смешанные дисциплины стали важной составляющей олимпийской программы. На Олимпиаде-2022 в Пекине будет представлено девять смешанных дисциплин – четыре новые и пять, которые уже были в программе прошлых Олимпийских игр.

Дебют смешанных парных соревнований по керлингу в олимпийской программе состоялся на Играх 2018 года. На той Олимпиаде золото завоевали канадцы Кейтлин Лоус и Джон Моррис. В Пекине конкуренция будет высокой, поскольку некоторые команды заметно улучшили результаты в последние годы.

2 февраля смешанные пары дадут старт зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Соревнования пройдут в Национальном центре водных видов спорта, преобразованном из «Водного куба» времен Олимпиады-2008 в «Ледовый куб» для Игр 2022 года. Полуфиналы пройдут 7 февраля, а новых медалистов мы узнаем 8 февраля. Финал начнется в 20:05 по местному времени.

Формат соревнований на Олимпиаде-2022

В турнире среди смешанных пар примут участие 10 команд, причем все пары сыграют друг против друга по одному разу по круговой системе. Три команды, занявшие лучшие места по итогам кругового турнира, выйдут в полуфинал, а четвертая и пятая сыграют тай-брейк за еще одну путевку в полуфинал.

В смешанных парах два игрока – мужчина и женщина – совершают пять бросков. При этом перед началом каждого энда команда выставляет один камень в игровом поле. Один игрок каждой команды выполняет первый и последний бросок, а другой игрок – остальные три броска.

Одно из отличий керлинга среди смешанных пар от мужского и женского керлинга заключается в том, что матчи смешанных пар длятся восемь эндов, а не 10, если нет необходимости в дополнительных эндах.

Соревнования среди смешанных пар – дополнительная возможность для игроков завоевать олимпийские медали. «Многие ведущие игроки начали выступать в смешанных парах, и это привлекло внимание к этой дисциплине. Этот вид керлинга заслуживает того, чтобы к нему относились наравне с игрой четырех человек», – сказал сайту worldcurling.org венгр Жолт Киш, чемпион мира среди смешанных пар в 2013 и 2015 годах.

Матч за золото Олимпийских игр-2018 Фото © 2018 Getty Images

Керлинг среди смешанных пар на Играх-2018 в Пхенчхане

Первыми олимпийскими чемпионами в смешанных парах стали канадцы Кейтлин Лоус и Джон Моррис, которые в финале обыграли Женне Перре и Мартина Риоса из Швейцарии со счетом 10:3. Норвегия, которую представляли Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен, получила бронзовые награды.

За кем следить на Играх-2022 в Пекине

В соревновании примут участие 10 команд: Китай, Великобритания, Швеция, Чехия, Норвегия, Канада, Швейцария, Италия, Австралия и США.

Британская команда в лице Дженнифер Доддс и Брюса Моуэта является одним из фаворитов, несмотря на то, что это будет их первое выступление на Олимпиаде. Они выиграли золото чемпионат мира 2021 года для Шотландии, а Моуэт был вторым скипом на чемпионате мира среди мужчин.

Швеция, за которой всегда стоит следить в керлинге, будет представлена Альмидой де Валь и Оскаром Эрикссоном – бронзовыми призерами чемпионата мира 2021 года. Канада постарается защитить чемпионский титул, но на этот раз Моррис будет выступать вместе с Рейчел Хоман.

Бронзовые призеры Пхенчхана-2018 и серебряные призеры последнего чемпионата мира норвежцы Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен также являются одними из фаворитов.