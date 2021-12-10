Удивительные свойства и происхождение олимпийского камня для керлинга

Камни для керлинга существенно изменились с момента появления самых ранних записанных историй о шотландской игре, проводимой на замерзших озерах и прудах самой северной страны Британии. В ее более ранних версиях камни были разных форм и размеров, и игроки могли выбирать наиболее подходящий вариант, чтобы преодолеть нужную дистанцию на льду или достичь цели - все для стратегической победы.

В настоящее время олимпийские камни имеют стандартные размеры, 278 мм в ширину, 136 мм в высоту, и весят по 20 кг каждый.

Тем не менее, некоторые из удивительных традиций, связанных с камнями для керлинга, продолжают жить в снарядах, используемых сегодня на олимпийских соревнованиях.

Откуда олимпийские камни для керлинга?

«Все олимпийские камни для керлинга происходят с маленького острова у побережья Шотландии, который называется Эйлса-Крейг. И ни один другой камень не вращается так, как камень Эйлсы-Крейг, - объяснила Эрика Браун, бывший скип команды США, изданию Scientific America.

Камни для керлинга традиционно изготавливают из гранита - материала, добываемого во всем мире в таких регионах, как Италия, США, Индия и Китайская Народная Республика. Однако в керлинге ничто не может заменить уникальные свойства гранита, высеченного в карьере на острове Эйлса-Крейг у побережья Шотландии Эршир.

Гранит Эйлса-Крейг - один из самых твердых и чистых в мире, и он сохраняет свою форму, несмотря на специфику условий игры в керлинг — влажность поверхности льда.

Обычный зеленый гранит Эйлса-Крейг используется для создания основы олимпийского камня для керлинга. Голубой гранит - еще один камень Эйлса-Крейг - крепится к основе, образуя скользящую поверхность, часть снаряда, контактирующую со льдом. Устойчивый к трещинам и конденсации, этот материал идеально подходит для спорта, где способность камня равномерно скользить по поверхности льда имеет первостепенное значение.

Ailsa Craig Фото © 2009 Getty Images

Что особенного в Эйлса-Крейг?

Эйлса-Крейг - это небольшой остров, окружность которого составляет 3,2 км. Считается, что он образовался в результате извержений вулканов, длившихся десятки миллионов лет. По мере того, как магма быстро остывала, она формировала гладкий гранит, который сегодня составляет поверхность острова.

Остров, расположенный между Ирландией и Шотландией, в 16 веке был крепостью с замком, тюрьмой в 18-19 веках и, в последнее время, птичьим заповедником с большим количеством видов, включая бакланов, тупиков и полярных чаек.

Именно компонентный состав гранита Эйлсы-Крейг делает его уникальным для керлинга. Ни одно другое место в мире не производит гранит с таким сочетанием термостойкости, влагостойкости и морозостойкости, как этот небольшой шотландский остров.

Возможно, Браун лучше всего описала магию Эйлсы-Крейг: «Для нас, кёрлингистов, остров - это мистическое место».