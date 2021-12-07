Как заговорить на языке керлинга?

Керлинг – спорт, который в равной степени увлекателен и сложен. Чтобы понять суть происходящего, вам даже может понадобиться глоссарий. Откройте для себя основные термины этого вида спорта в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Площадка для керлинга
- Поляна: ледовая поверхность, на которой играют в керлинг. Поляна простирается на 45 м в длину и доходит до 5 м в ширину.
- Дом: мишень в конце поляны, образованная четырьмя концентрическими кругами, которые позволяют определить, какие камни находятся ближе к центру – пятаку.
- Пятак (баттон): центр дома. Камень, расположенный к пятаку ближе остальных, приносит как минимум одно очко команде в конце энда.
Снаряжение для керлинга
- Камень: гранитный цилиндр весом до 20 кг, который игроки запускают на поляну в попытке набрать очки.
- Щетка: инструмент, который игроки используют для корректировки скольжения камня.
- Слайдер и гриппер: тип подошвы. Каждый игрок носит один ботинок со скользкой подошвой (слайдер), а другой – с подошвой,увеличивающей сцепление со льдом (гриппер). Это позволяет игрокам хорошо скользить и в то же время сохранять баланс.
- Измерительный прибор: устройство, которое используется по запросу игроков, когда они не согласны с тем, какой камень находится ближе к центру дома.
Основные термины
- Энд: промежуток игры, в который каждая команда по очереди выпускает по восемь камней (по пять в смешанных парах и одним камнем на поляне до начала энда).
- Гейм: завершение соревнования после восьми или 10 эндов (в зависимости от турнира), если только команда не уступит заранее или игра не перейдет в дополнительные энды. На Олимпийских играх в мужском и женском турнирах проводится 10 эндов, а в смешанных парах – восемь.
- Очки: команда зарабатывает очки за каждый брошенный камень, который в конце энда оказался ближе к центру дома, чем любой камень соперника. Для присвоения очков камень должен находиться в доме или касаться его границ. Только одна команда может набрать очки в энде. В конце игры очки суммируются для определения победителя.
- Хаммер: последний брошенный камень в энде. Хаммер всегда предоставляется команде, проигравшей предыдущий энд. Если ни одна команда не набрала очки, хаммер остается за командой, которая им владела. В смешанных парах при нулевом энде хаммер передается другой команде.
- Стил: выигрыш энда командой, не имеющей преимущества хаммера.
Команда в керлинге
- Керлер: игрок в керлинг
- Лид: игрок, который выполняет первые два броска в энде.
- Второй: игрок, который выполняет третий и четвертый броски в энде.
- Третий: игрок, который выполняет пятый и шестой броски в энде.
- Четвертый: игрок, который выполняет два последних броска в энде.
- Скип: капитан (только не называйте их так, лучше говорите скип!), который обычно отвечает за стратегию команды и играет четвертого. Команды называют по имени ее капитана. Например, сборную Швеции сейчас называют командой Хассельборг.
- Вице-скип: игрок, который руководит игрой команды во время выполнения скипом своих бросков. Обычно играет третьего.
Удары в керлинге
- Бросок: запуск камня игроком на поляну.
- Свал: дугообразная траектория движения камня по льду
- Свипинг: натирание льда щетками перед движущимся камнем с целью изменения его траектории движения.
- Дро: камень, который бросают в дом для набора очков.
- Гард: камень, который мешает другой команде подобраться к центру дома или защищает камень, который находится близко к пятаку.
- Тэйк-аут: бросок, при котором один камень выбивает из игры другой.
- Тайм-аут: как и в шахматах, игрокам необходимо время на обдумывание стратегии. В игре из 10 эндов на это отводится 38 минут в сумме (30 минут при игре в восемь эндов). Время замеряется с помощью секундомера.
Керлинг в Пекине-2022
Соревнования по керлингу на зимней Олимпиаде-2022 пройдут в Пекинском национальном центре водных видов спорта. Турнир смешанных пар начнется 2 февраля, а финал состоится 8 февраля. Мужские и женские игры пройдут с 9 по 20 февраля. В каждом розыгрыше за олимпийские медали будут бороться 10 команд.