Пекин-2022 | Фигурное катание. Камила Валиева закончила командный турнир на мажорной ноте

Команда ROC стала обладателем золота в первой дисциплине олимпийского турнира по фигурному катанию

Фигурное катание
Камила ВАЛИЕВА
Фото © 2022 Getty Images

Команда ROC по фигурному катанию в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стала олимпийским чемпионом-2022 (74 балла).

Сборная США стала серебряным призером (65 баллов), команда Японии- третья (63 балла).

Полный отчет о сегодняшнем дне читайте здесь позднее.

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