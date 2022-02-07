Пекин-2022 | Фигурное катание. Камила Валиева закончила командный турнир на мажорной ноте
Команда ROC стала обладателем золота в первой дисциплине олимпийского турнира по фигурному катанию
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Команда ROC по фигурному катанию в составе Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, Виктории Синициной и Никиты Кацалапова стала олимпийским чемпионом-2022 (74 балла).
Сборная США стала серебряным призером (65 баллов), команда Японии- третья (63 балла).
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