Лыжные гонки. Кубок мира. Этап в Давосе: серебряный спринт Сергея Устюгова

Сегодня в Давосе, на юго-востоке Швейцарии в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам проходили соревнования в спринте свободным стилем у мужчин и женщин. Лучший результат в сборной России показал Сергей Устюгов: он занял второе место, уступив только главному фавориту — Йоханнесу Клэбо из Норвегии.

При этом, в главном забеге дня у мужчин решающую роль сыграла работа смазчиков. Волшебные лыжи Клэбо позволяли ему экономить силы и накатывать всех остальных на спуске. В условиях среднегорья каждый лишний глоток воздуха играл в пользу норвежца. Тем не менее, даже с таким преимуществом в инвентаре, победа едва не ускользнула от Йоханнеса: Сергей Устюгов в финале был очень хорош. Рывок российского лыжника в подъем на втором круге отсек от борьбы за победу всех соперников кроме одного. Лыжи вынесли Клэбо на финишную прямую первым и преимущество свое он удержал. Устюгов боролся до последнего и отстал менее, чем на секунду.

После финиша Сергей был доволен — последний раз он заезжал в тройку сильнейших конькового спринта на этапах Кубка мира (не в рамках многодневок) в феврале 2017 года. К тому же сегодня Устюгов все три своих забега провел против Клэбо, в одном из них (полуфинальном) обогнав норвежца на финише. Сегодняшнее достижение подопечного Маркуса Крамера и любимого российского лыжника Петтера Нортуга особенно ценно еще и тем, что показано оно в виде, входящем в программу Пекина-2022.

Для других спортсменов группы немецкого тренера соревновательный день сложился не так удачно: Артем Мальцев и Глеб Ретивых вылетели в четвертьфиналах (у последнего остался единственный шанс на попадание в олимпийскую команду — занять призовое место на заключительном спринте года в Ленцерхайде 27 декабря), а итальянец Федерико Пеллегрино не только выбыл в первом же забеге, но и уступил Клэбо рекорд по числу побед в коньковых спринтах на этапах Кубка мира. Единственный, кто побеждал норвежца в его коронном виде в этом сезоне — Александр Терентьев — немного не рассчитал силы. Его пятый четвертьфинал оказался самым быстрым, и на следующую стадию российскому лыжнику не хватило свежести. Лидер российской сборной Александр Большунов из-за недомогания на старт не вышел.

В спринте у женщин в финальной шестерке по сравнению с прошлым этапом произошла только одна замена: вместо Джессики Диггинс из США в главный забег дня отобралась швейцарка Надин Фэндрих. И не просто отобралась, а при поддержке родной публики, активно звеневшей тирольскими колокольчиками на лыжном стадионе, едва не одержала победу. Только на последних метрах дистанции Фэндрих уступила Майе Дальквист. Шведская лыжница в этом сезоне доминирует в спринте: ее победная серия на Кубке мира-2021/2022 теперь составляет три гонки. Набирает форму и словенка Анамария Лампич: для действующей обладательницы спринтерского Кубка сегодняшнее третье место — первое призовое в олимпийском сезоне.

Лучшей в российской команде сегодня была Наталья Непряева: в четвертьфинале ее финишное ускорение отправило на третью позицию лидера квалификации — словенку Эву Уревц, а в полуфинале россиянка не успела сманеврировать и уперлась в спину Фэндрих. В итоге, Непряева осталась на седьмой позиции. Юлии Ступак хватило сил на два забега: квалификационный и четвертьфинальный (в последнем она уступила только Дальквист), а Христина Мацокина, также отобравшаяся в тридцатку сильнейших, неудачно действовала тактически: соперницы успевали перекрыть все самые выгодные траектории

Результаты спринтерских гонок свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам-2021/2022 в Давосе смотрите здесь