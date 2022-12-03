Программу второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 в норвежском Лиллехаммере в субботу, 3 декабря, продолжили индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем. Уверенные победы в финальных забегах одержали Эмма Рибом (Швеция) и Йоханнес Клэбо (Норвегия).

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Спринт свободным стилем. Женщины

Вышедшая на старт в красной майке лидера спринтерского зачета Кубка мира Эмма Рибом из Швеции сумела набрать максимум баллов: 15 за быстрейшее время в квалификации и 100 — за первое место в финале. Второе место у ее соотечественницы — обладательницы Малого хрустального глобуса прошлого сезона Майи Дальквист. Полностью шведского подиума не получилось — вновь (как и на этапе в Руке) третьей финишировала Тириль Венг.

Норвежская лыжница благодаря этому результату создала солидный отрыв в общем зачете: ее главные преследовательницы шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также Катарина Хенниг из Германии сегодняшний спринт пропускали, сославшись на тяжелую трассу. Единственной из потенциальных претенденток на Большой хрустальный глобус (помимо Венг), кто рискнул бежать два дня подряд, стала Джесси Диггинс. Лыжница из США в пятницу одержала победу на гонке с раздельного старта на дистанции 15 км, а в субботу добралась до финала. Однако в главном забеге дня силы у Диггинс иссякли — она финишировала только четвертой.

Еще тяжелее пришлось Йохане Хэгстрем. Шведская спортсменка, на первом этапе в Руке занявшая второе место в спринте классическим стилем, в Лиллехаммере добиралась до финала по нижней части сетки. Времени на восстановление после полуфинала у нее практически не было. И даже несмотря на то, что разделку Хэгстрем пропускала — свежести ей это не добавило — от спринтерских скоростей в финале мышцы спортсменки закислились через несколько сотен метров — в итоге она финишировала последней.

На предварительных стадиях сумела заявить о себе 19-летняя норвежка Мария Хартц Меллинг. В квалификации победительница чемпионата мира 2022 года среди юниоров в спринте показала второе время, а в забегах на вылет стала пятой в полуфинале с Дальквист, Венг и Диггинс.