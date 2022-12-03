Главные результаты второго дня второго этапа лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Норвегии
Программу второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 в норвежском Лиллехаммере в субботу, 3 декабря, продолжили индивидуальные спринтерские гонки свободным стилем. Уверенные победы в финальных забегах одержали Эмма Рибом (Швеция) и Йоханнес Клэбо (Норвегия).
Вышедшая на старт в красной майке лидера спринтерского зачета Кубка мира Эмма Рибом из Швеции сумела набрать максимум баллов: 15 за быстрейшее время в квалификации и 100 — за первое место в финале. Второе место у ее соотечественницы — обладательницы Малого хрустального глобуса прошлого сезона Майи Дальквист. Полностью шведского подиума не получилось — вновь (как и на этапе в Руке) третьей финишировала Тириль Венг.
Норвежская лыжница благодаря этому результату создала солидный отрыв в общем зачете: ее главные преследовательницы шведки Фрида Карлссон и Эбба Андерссон, а также Катарина Хенниг из Германии сегодняшний спринт пропускали, сославшись на тяжелую трассу. Единственной из потенциальных претенденток на Большой хрустальный глобус (помимо Венг), кто рискнул бежать два дня подряд, стала Джесси Диггинс. Лыжница из США в пятницу одержала победу на гонке с раздельного старта на дистанции 15 км, а в субботу добралась до финала. Однако в главном забеге дня силы у Диггинс иссякли — она финишировала только четвертой.
Еще тяжелее пришлось Йохане Хэгстрем. Шведская спортсменка, на первом этапе в Руке занявшая второе место в спринте классическим стилем, в Лиллехаммере добиралась до финала по нижней части сетки. Времени на восстановление после полуфинала у нее практически не было. И даже несмотря на то, что разделку Хэгстрем пропускала — свежести ей это не добавило — от спринтерских скоростей в финале мышцы спортсменки закислились через несколько сотен метров — в итоге она финишировала последней.
На предварительных стадиях сумела заявить о себе 19-летняя норвежка Мария Хартц Меллинг. В квалификации победительница чемпионата мира 2022 года среди юниоров в спринте показала второе время, а в забегах на вылет стала пятой в полуфинале с Дальквист, Венг и Диггинс.
Пропускавший дистанционную гонку по причине легкого недомогания Клэбо в спринте был привычно неуязвим. Лучшее время в квалификации и три первых места в забегах на вылет (включая финал). Йоханнес одержал 52-ю победу в 104 гонках на этапах Кубка мира — фантастическая статистика!
Вторым в любимом коньковом спринте финишировал доминировавший в коротких гонках до эпохи Клэбо Федерико Пеллегрино. Итальянец чрезвычайно успешно начал сезон — он занимает рекордную для себя третью позицию в общем зачете.
Норвежец Эвен Нортуг после дебютного подиума в Руке занял призовое место и в Лиллехаммере. Младший из трех братьев-лыжников таким образом повторил достижение самого знаменитого члена семьи: Петтер Нортуг также занимал призовые места в спринтах на двух подряд этапах Кубка мира.
Все ближе к элитному уровню 20-летний швед Эдвин Ангер. Молодой спортсмен финишировал четвертым после седьмого места в квалификации, а также четвертьфинала и полуфинала с Клэбо в составе участников. Норвежец Пол Голберг, выходивший на старт в желтой майке, сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. Пятое место в финале и восьмое в квалификации принесли ему в сумме 83 балла. Клэбо, набравший максимум (115), в тотале отстает на 20 пунктов (450 у Голберга, 430 — у Йоханнеса).
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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