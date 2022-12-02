Программу второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 в норвежском Лиллехаммере открывали 2 декабря индивидуальные гонки с раздельного старта на дистанции 10 км. Быстрейшими на трассе в столице зимних Олимпийских игр 1994 года стали Джесси Диггинс (США) у женщин и Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) у мужчин.

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Гонка на 10 км с раздельного старта классическим стилем. Женщины

У женщин пример прекрасного распределения сил по дистанции показала стартовавшая под тринадцатым номером 22-летняя Патриция Эйдука. Лыжница из Латвии начала гонку относительно медленно — на отметках 4.9 и 6.6 км ее время в итоговом протоколе - только 24-е и 22-е, соответственно. Однако этот спокойный темп на первой половине дистанции Эйдука компенсировала мощным финишным рывком. Заключительные 2.5 км обеспечили ей промежуточное лидерство. Долгое время подвинуть спортсменку из Латвии не удавалось никому: ни суперзвезде марафонской серии Ski Classics Астрид Ойре Шлинн, ни олимпийской медалистке Пекина 2022 в скиатлоне Терезе Штадлобер из Австрии.

Однако затем лидерское кресло заняла Хелене Мари Фоссесхольм из Норвегии - правда, 21-летняя спортсменка успела в нем пробыть менее минуты, так как стартовавшая на два номера позже Катарина Хенниг сбросила с ее результата почти 23 секунды. Профильная классистка (до этого на подиум на этапах Кубка мира спортсменка из Германии пробивалась только в гонках этим стилем передвижения) в Лиллехаммере провела лучшую коньковую гонку в жизни — обойти ее сумела в итоге только Джесси Диггинс, стартовавшая значительно позднее.

Обладательница трех олимпийских медалей из США и победительница дистанционного зачета Кубка мира прошлого сезона на последних полутора километрах тяжелейшей трассы с длинными и крутыми подъемами выжала максимум, на финише улучшив результат Хенниг на 3.8 секунды. Борьба за третье место выдалась еще более напряженной: Эбба Андерссон из Швеции отчаянно гналась за временем норвежки Хейди Венг, но отстала от последней всего на 0.1 секунды!

Вся первая десятка «уместилась» в 27.8 секунды. Менее 30 секунд Диггинс также уступила Эйдука — у нее одиннадцатое место.

В общем зачете единолично на первую строчку вышла Тириль Венг. Норвежка опередила шведку Фриду Карлссон (обе спортсменки перед стартом имели одинаковую сумму баллов в тотале) на одну позицию: седьмое место против восьмого. Для желтой майки как минимум до завершения субботних спринтов этого оказалось достаточно.