Главные результаты первого дня второго этапа лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23 в Норвегии
Программу второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне 2022/2023 в норвежском Лиллехаммере открывали 2 декабря индивидуальные гонки с раздельного старта на дистанции 10 км. Быстрейшими на трассе в столице зимних Олимпийских игр 1994 года стали Джесси Диггинс (США) у женщин и Ивер Тильдхейм Андерсен (Норвегия) у мужчин.
У женщин пример прекрасного распределения сил по дистанции показала стартовавшая под тринадцатым номером 22-летняя Патриция Эйдука. Лыжница из Латвии начала гонку относительно медленно — на отметках 4.9 и 6.6 км ее время в итоговом протоколе - только 24-е и 22-е, соответственно. Однако этот спокойный темп на первой половине дистанции Эйдука компенсировала мощным финишным рывком. Заключительные 2.5 км обеспечили ей промежуточное лидерство. Долгое время подвинуть спортсменку из Латвии не удавалось никому: ни суперзвезде марафонской серии Ski Classics Астрид Ойре Шлинн, ни олимпийской медалистке Пекина 2022 в скиатлоне Терезе Штадлобер из Австрии.
Однако затем лидерское кресло заняла Хелене Мари Фоссесхольм из Норвегии - правда, 21-летняя спортсменка успела в нем пробыть менее минуты, так как стартовавшая на два номера позже Катарина Хенниг сбросила с ее результата почти 23 секунды. Профильная классистка (до этого на подиум на этапах Кубка мира спортсменка из Германии пробивалась только в гонках этим стилем передвижения) в Лиллехаммере провела лучшую коньковую гонку в жизни — обойти ее сумела в итоге только Джесси Диггинс, стартовавшая значительно позднее.
Обладательница трех олимпийских медалей из США и победительница дистанционного зачета Кубка мира прошлого сезона на последних полутора километрах тяжелейшей трассы с длинными и крутыми подъемами выжала максимум, на финише улучшив результат Хенниг на 3.8 секунды. Борьба за третье место выдалась еще более напряженной: Эбба Андерссон из Швеции отчаянно гналась за временем норвежки Хейди Венг, но отстала от последней всего на 0.1 секунды!
Вся первая десятка «уместилась» в 27.8 секунды. Менее 30 секунд Диггинс также уступила Эйдука — у нее одиннадцатое место.
В общем зачете единолично на первую строчку вышла Тириль Венг. Норвежка опередила шведку Фриду Карлссон (обе спортсменки перед стартом имели одинаковую сумму баллов в тотале) на одну позицию: седьмое место против восьмого. Для желтой майки как минимум до завершения субботних спринтов этого оказалось достаточно.
У мужчин отстутствие на старте из-за легкой простуды лидера сезона (три победы в трех предыдущих гонках) Йоханнеса Клэбо вернуло интригу. Однако только в рамках «открытого чемпионата Норвегии», так как девять мест в итоговой десятке быстрейших заняли представители Страны фьордов. Самый главный сюрприз преподнес 22-летний Ивер Тильдхейм Андерсен. Спортсмен, для которого гонка в Лиллехаммере стала всего лишь второй в карьере на этапах Кубка мира, стартовал быстро, продолжил в том же темпе, а на финишном отрезке еще и ускорился. Единственным, кто бежал с Андерсеном «в одни ноги» был Дидрик Тонсет, однако более поздний номер не помог и ему — результату более молодого соотечественника он уступил 2.8 секунды.
Еще меньше оказалась итоговая разница между третьей и четвертой позициями. Стартовавший на минуту позже Эндрю Масгрейв из Великобритании не дотянулся 3.4 секунды до времени Ханса Кристера Холуна. Подиум получился исключительно норвежским. В желтой майке лидера общего зачета на старт субботних спринтов выйдет Пол Голберг — в гонке он финишировал шестым, и теперь на 52 балла опережает Клэбо.
по московскому времени
3 декабря, суббота
11:30. Спринт, свободный стиль. Квалификация. Мужчины, женщины
14:00. Спринт, свободный стиль. Забеги на вылет. Мужчины, женщины
4 декабря, воскресенье
12:45. Масс-старт на 20 км, классический стиль. Женщины
15:00. Масс-страт на 20 км, классический стиль. Мужчины
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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