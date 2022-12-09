Программу третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023 в Бейтостолене (Норвегия) открывали в пятницу, 9 декабря, индивидуальные спринтерские гонки классическим стилем. Победы одержали Ришар Жюв (Франция) и Надин Фэндрих (Швейцария) — ранее в сезоне они ни разу не финишировали даже в шестерке сильнейших.

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Фэндрих осваивает классику

На старт квалификации не вышла обладательница красной майки лидера спринтерского зачета Эмма Рибом. Шведская спортсменка, одержавшая в сезоне две победы на стартовых этапах в Руке и Лиллехаммере, почувствовала недомогание и решила перестраховаться. Без Рибом сильнейшая спринтерская женская команда впервые в сезоне осталась без представительства в финале. В шестерку сильнейших не смогли отобраться ни Майя Дальквист, ни Йохана Хагстрем. Обе спортсменки, ранее успевшие отметиться призовыми местами на предыдущих этапах Кубка мира, выбыли на стадии полуфиналов.

В главном же забеге дня поначалу темп задавала норвежка Лотта Венг — сестра-двойняшка обладательницы желтой майки лидера общего зачета Тириль Венг. Однако Фэндрих держалась рядом, а незадолго до финишной прямой выбрала более удачную траекторию и обогнала главную соперницу. Надин не сбрасывала скорость на финишной прямой и одержала победу с солидным запасом.

Это пятый подиум швейцарской спортсменки в индивидуальных спринтерских гонках в рамках Кубка мира, при этом, предыдущие четыре были добыты в забегах свободным стилем. Стоит также отметить, что Фэндрих сумела набрать в Бейтостолене максимум очков — 115 (15 — за быстрейшее время в квалификации и 100 — за победу в финале).

Второй финишировала Лотта Венг, третье место (и это повторение лучшего результата в карьере) заняла Йохана Матинтало из Финляндии. Тириль Венг остановилась в шаге от подиума, однако и этот результат позволил ей значительно оторваться от преследовательниц в общем зачете: Фрида Карлссон (Швеция), Джесси Диггинс (США) и Катарина Хенниг (Германия) выбыли на стадии четвертьфиналов.