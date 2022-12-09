Результаты первых гонок третьего этапа лыжного Кубка мира в сезоне 2022/23
Программу третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам 2022/2023 в Бейтостолене (Норвегия) открывали в пятницу, 9 декабря, индивидуальные спринтерские гонки классическим стилем. Победы одержали Ришар Жюв (Франция) и Надин Фэндрих (Швейцария) — ранее в сезоне они ни разу не финишировали даже в шестерке сильнейших.
На старт квалификации не вышла обладательница красной майки лидера спринтерского зачета Эмма Рибом. Шведская спортсменка, одержавшая в сезоне две победы на стартовых этапах в Руке и Лиллехаммере, почувствовала недомогание и решила перестраховаться. Без Рибом сильнейшая спринтерская женская команда впервые в сезоне осталась без представительства в финале. В шестерку сильнейших не смогли отобраться ни Майя Дальквист, ни Йохана Хагстрем. Обе спортсменки, ранее успевшие отметиться призовыми местами на предыдущих этапах Кубка мира, выбыли на стадии полуфиналов.
В главном же забеге дня поначалу темп задавала норвежка Лотта Венг — сестра-двойняшка обладательницы желтой майки лидера общего зачета Тириль Венг. Однако Фэндрих держалась рядом, а незадолго до финишной прямой выбрала более удачную траекторию и обогнала главную соперницу. Надин не сбрасывала скорость на финишной прямой и одержала победу с солидным запасом.
Это пятый подиум швейцарской спортсменки в индивидуальных спринтерских гонках в рамках Кубка мира, при этом, предыдущие четыре были добыты в забегах свободным стилем. Стоит также отметить, что Фэндрих сумела набрать в Бейтостолене максимум очков — 115 (15 — за быстрейшее время в квалификации и 100 — за победу в финале).
Второй финишировала Лотта Венг, третье место (и это повторение лучшего результата в карьере) заняла Йохана Матинтало из Финляндии. Тириль Венг остановилась в шаге от подиума, однако и этот результат позволил ей значительно оторваться от преследовательниц в общем зачете: Фрида Карлссон (Швеция), Джесси Диггинс (США) и Катарина Хенниг (Германия) выбыли на стадии четвертьфиналов.
У мужчин сильнейший спринтер последних двух олимпийских циклов — норвежец Йоханнес Клэбо пропускает этап в Бейтостолене по состоянию здоровья. Без победителя коротких гонок первых двух этапов Кубка мира в сезоне интрига ожила. Уже предварительная стадия преподнесла сюрпризы: быстрейшее время в квалификации показал финалист спринта в Руке француз Жюль Шаппа, второе время дня — чемпион мира среди юниоров Ниило Мойланен из Финляндии, а третье — Симоне Мочеллини. Последний заменил в составе итальянской команды лидера — Федерико Пеллегрино, срочно улетевшего на родину к беременной жене. И забегая вперед — 24-летний Мочеллини, для которого старт в Бейтостолене стал лишь седьмым в карьере, стал одним из главных героев дня.
Уже в четвертьфинальном забеге итальянец показал отличную готовность: в финишном створе он опередил обладателя Малого хрустального глобуса спринтерского зачета Кубка мира прошлого сезона Ришара Жюва. Шаппа, блеснувший в квалификации, в своем забеге финишировал третьим вслед за двумя норвежцами — Полом Голбергом и Эвеном Нортугом — и из борьбы выбыл. Мойланен продержался до полуфиналов. Мочеллини же на этой стадии уступил в забеге Голбергу и Люке Шанава из Франции, но по времени отобрался в шестерку сильнейших как один из двух быстрейших лаки-лузеров.
Несколько минут спустя итальянец оказался единственным, кто до последнего пытался обогнать Жюва на финишной прямой финала. Остальные соперники отстали раньше: Шанава не выдержал темпа соотечественника, Голберг запнулся о собственную палку и тратил все силы на то, чтобы догнать всех остальных. Мочеллини же был в шаге от мечты — он попытался перескочить на параллельную с Жювом лыжню, чтобы успеть сделать разножку, но маневр исполнил не слишком ловко. Однако и второе место сделало итальянскую команду самой счастливой группой людей в финишном коридоре. Даже шведы отмечали первое призовое место Калле Хальфварсона в сезоне — третье — куда более сдержанно.
по московскому времени
10 декабря, суббота
12:00. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Женщины
14:15. Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль. Мужчины
11 декабря, воскресенье
15:00. Смешанная эстафета 4 по 5 км (женщины, мужчины: классический стиль; женщины, мужчины: свободный стиль)
В прямом эфире все гонки (включая квалификации спринтов) покажут на каналах Eurosport 1, Eurosport 2 и в Eurosport Player (необходима подписка). Отдельные гонки первых этапов Кубка мира также доступны к просмотру онлайн на платформе Sportbox.ru и канале «Матч! Арена»
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