Легкая атлетика. Дюплантис, Ингебригтсен, Магучих побеждают на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине

Репетиция чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Орегоне получилась впечатляющей. На стадионе «Хейвард-филд» в Юджине, штат Орегон, в рамках третьего этапа «Бриллиантовой лиги» (27-28 мая) был установлен целый ряд рекордов и ориентиров для всех остальных спортсменов в сезоне.

В первый день соревнований гроссмейстерский рубеж в 2 метра преодолела в прыжках в высоту призер Токио-2020 Ярослава Магучих из Украины. Ранее 20-летняя спортсменка только с третьей попытки перелетела планку на 1.93, однако затем успокоилась и высоту 1.96 взяла сходу. Прыжок на 2.00 удался со второго раза, однако его Магучих выполняла уже в статусе победительницы: ближайшие соперницы остановились на 1.93. Стоит отметить удачный «бриллиантовый» дебют Надежды Дубовицкой. Спортсменка из Казахстана, получившая приглашение в Юджин благодаря призовому месту на чемпионате мира в помещении-2022, заняла третье место.

В двух других технических видах, перенесенных на пятницу из-за обещанного прогнозом погоды субботнего ливня, выдающихся результатов показано не было. Однако победы остались за фаворитами. В прыжках с шестом олимпийскому чемпиону-2020 и мировому рекордсмену Арману Дюплантису хватило скромных по его меркам 5.91. Ближайшим преследователем шведской звезды стал Крис Нильсен (США), третье место с рекордом страны (5.81) у норвежца Сондре Гуттормсена.

В метании диска у женщин олимпийская чемпионка-2020 Вэлари Оллман продолжает побеждать в дуэлях с чемпионкой Игр в Лондоне и Рио Сандрой Перкович. Любой из трех лучших попыток спортсменке из США хватило бы, чтобы опередить хорватскую соперницу.

Субботняя программа в Юджине с легкостью затмила пятничную. В толкании ядра у мужчин произвел фурор Райан Краузер. Двукратный олимпийский чемпион из США деморализовал всех соперников, отправив во второй попытке снаряд за 23 метра.

Олимпийский чемпион в эстафете Майкл Норман одержал блестящую победу на дистанции 400 м. Спринтер-универсал из США показал лучшее время в сезоне-2022 и установил рекорд «Бриллиантовой лиги» — 43.60. Бронзовый призер Токио-2020 Алисон дос Сантос в беге на 400 м с барьерами также был быстрейшим в сезоне — 47.23. Однако после финиша бразилец отметил, что для успеха на чемпионате мира на том же стадионе надо бежать за 45 секунд, чтобы победить мирового рекордсмена Карстена Вархольма.

Кенийская королева 1500 м Фэйт Кипьегон (золотые медали двух Олимпиад) установила рекорд соревнований и показала лучшее время в мире в сезоне на своей фирменной дистанции — 3:52.59. В беге на 3000 м с препятствиями ориентиром для всех остальных спортсменок теперь является результат Норы Джеруто — 8:57.97. Время экс-соотечественницы Кипьегон, с этого сезона представляющей Казахстан, быстрее рекорда Европы.

На самой длинной дистанции в рамках Бриллиантовой лиги — 5000 м — у мужчин доминировал эфиоп Бериху Арегави. Мировой рекордсмен в беге на 5 км по шоссе опередил финишировавшего вторым соотечественника Самуэля Теферу почти на 17 секунд. Быстрее Арегави — 12:50.05 — на «Хейвард-филд» не бежал никто.

С такой же обескураживающей легкостью Якоб Ингебригстен умчался от всех соперников в самой престижной дисциплине Prefontaine Classic — забеге на одну милю (1609 м). Олимпийский чемпион из Норвегии оторвался от соперников на последнем круге и финишировал с комфортным преимуществом, показав лучшее время сезона — 3:49.76.

Прямую трансляцию всех этапов «Бриллиантовой лиги»-2022 смотрите на официальном канале

Расписание всех этапов

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