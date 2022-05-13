Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»-2022. Итоги первого этапа

В пятницу, 13 мая, в столице Катара Дохе состоялся первый этап сезона-2022 самой престижной серии однодневных легкоатлетических турниров под эгидой World Athletics — «Бриллиантовой лиги». На этот раз все суеверия, связанные с несчастливым днем, оправдались: только одному чемпиону Токио-2020 в личном зачете удалось одержать победу, а главной звезде турнира не довелось даже выйти в сектор стадиона.

Виной всему шквальный ветер из пустыни — порывы достигали 10 метров в секунду. В итоге, организаторы приняли непростое решение и отменили один из самых зрелищных видов — мужские прыжки с шестом. На тех высотах, которые преодолевает мировой рекордсмен и олимпийский чемпион из Швеции Арман Дюплантис, такое буйство стихии небезопасно. В другом прыжковом секторе атлеты продолжили состязаться. Однако публика не осталась в восторге от результатов прыжков в высоту у мужчин. Главная звезда катарской легкой атлетики — Мутаз Баршим хоть и открыл сезон солидной лучшей попыткой на 2.30 м, остался на второй позиции. Победу одержал лидер сезона (2.33) — чемпион мира в помещениях У Сан Хек из Южной Кореи. Итальянец Джанмарко Тамбери, с которым Баршим разделил олимпийское золото, начинает год тяжело — выше 2.20 взлететь ему не удалось.

В беговых дисциплинах главным борцом с катарским ветром выступил Эрик Совински из США. Бронзовый призер чемпионата мира в помещениях-2016 в беге на 800 м дважды выступал в роли пейсмейкера: в беге на два круга и на дистанции 1500 м. В последнем случае сенсационную победу одержал Абель Кипсанг из Кении. Только пробивающему себе путь в элиту спортсмену удалось опередить титулованного соотечественника — чемпиона мира-2019 и вице-чемпиона Олимпиады Тимоти Черуйота.

В спринте состоялось впечатляющее противостояние США-Канада. Проигравшими в нем на дистанции 200 м оказалось трио представителей Страны кленового листа. Бронзовые призеры эстафеты 4 по 100 м на Играх в Токио-2020 не сумели попасть в число быстрейших. Самое высокое итоговое место в протоколе — четвертое — у олимпийского чемпиона Андре де Грасса. Он показал одинаковое время (20.15) с Джеримом Ричардсом (Тринидад и Тобаго), однако уступил позицию по фотофинишу. Победу одержал чемпион мира Ноа Лайлс (19.72), на три сотых опередивший еще одного американца Фреда Керли.

На дистанции 400 м с барьерами Алисон дос Сантос подтвердил, что находится в лучших кондициях, чем его соперник по великому олимпийскому финалу Рэй Бенджамин. Серебряный призер Токио-2020 и теперь уже экс-чемпион этапа в Дохе из США показал лучший для себя результат в сезоне (47.49), однако для победы этого не хватило. Дос Сантос был быстрее на солидные 25 сотых.

В самом длинном виде программы — 3000 м с препятствиями — олимпийский сценарий прошлого года повторился, однако борьба в столице Катара была намного плотнее. Марокканец Суфьян Эль-Баккали на одну сотую опередил эфиопа Ламеху Гирму.

У женщин самым ярким моментом вечера в Дохе стало блестящее набегание на финиш в исполнении Кендры Харрисон. Серебряная олимпийская медалистка из США на дистанции 100 м с барьерами на последних пяти метрах опередила Тоби Амьюзан из Нигерии. В гладком спринте на 200 м выпускница Гарварда Габриэль Томас стала единственной, кому удалось выбежать из 22 секунд. Благодаря этому времени спортсменке из США удалось первенствовать в компании обладательницы пяти олимпийских наград (на стометровке, в беге на 400 м, а также в спринтерских эстафетах) Шерики Джексон из Ямайки и чемпионки мира-2019 Дины Эшер-Смит из Великобритании.

В беге на один круг случилась сенсация. Непобедимая Шона Миллер-Уйбо финишировала только третьей. Двукратная олимпийская чемпионка с Багамских островов была далека даже от лучшего своего времени в сезоне. Победу же одержала серебряная медалистка Токио-2020 Марилейди Паулино из Доминиканской Республики.

В противостоянии трех других вице в тройном прыжке не досталось места на подиуме Патрисии Мамоне (второе место на Олимпиаде). Первенствовала Шаника Рикеттс из Ямайки (на чемпионате мира-2019 как раз в Дохе уступила Юлимар Рохас) — ее лучшая попытка оставила след в яме с песком на отметке 14.82 м. На девятнадцать сантиметров ближе приземлилась серебряная призерка чемпионата мира в помещениях-2022 Марина Бех-Романчук из Украины. Стоит отметить, что оба самых дальних прыжка были показаны с попутным ветром более шести метров в секунду.

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Расписание всех этапов

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