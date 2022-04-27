Легкая атлетика. Расписание этапов «Бриллиантовой лиги» в сезоне 2022 года

В 2022 году самая престижная мировая легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» (Diamond League) станет одним из главных украшений сезона наряду с чемпионатом мира на открытом воздухе в Юджине. В общей сложности в рамках «Бриллиантовой лиги»-2022 должны пройти 14 стартов с 13 мая по 8 сентября. Olympics представляет расписание этапов серии.

«Бриллиантовая лига» дебютировала в международном календаре в 2010 году и с тех пор за исключением ковидного сезона-2020 проходила регулярно. Правда, в 2021 году удалось провести не все турниры – соревнования в Шанхае и Шэньчжэне были отменены, так что общее число стартов, включая финальный в Цюрихе, составило 12 этапов. На сей раз, конечно, также возможны определенные изменения, но оба китайских этапа, как минимум, пока включены в официальный календарь.

Впрочем, по сравнению с прошлым сезоном и в структуре календаря произошли определенные изменения. Так, начнется серия не в Великобритании, а в столице Катара Дохе. Самым насыщенным должен стать июнь, когда в течение 14 дней пройдет сразу четыре этапа – в Рабате, Риме, Осло и Париже. Всего же в первый летний месяц запланировано пять соревнований «Бриллиантовой лиги». Затем ожидается месячный перерыв (с 30 июня до 30 июля), но по уважительным причинам – с 15 по 24 июля в Юджине должен пройти чемпионат мира по легкой атлетике, перенесенный на 2022 год из-за сдвига сроком Олимпийских игр в Токио.

Завершится «Бриллиантовая лига», как и в прошлом сезоне, двухдневным финалом в Цюрихе в начале сентября. Отметим, что серия пройдет в 32 видах программы – по 16 дисциплин запланировано у мужчин и женщин.

Легкая атлетика. Расписание этапов «Бриллиантовой лиги» (Diamond League) в сезоне 2022 года

13 мая. Доха, Катар. Doha Diamond League Meeting

21 мая. Бирмингем, Великобритания. British Grand Prix

28 мая. Юджин, США. Prefontaine Classic

5 июня. Рабат, Морокко. Meeting International Mohammed VI d'Athletisme de Rabat

10 июня. Рим, Италия. Pietro Mennea Golden Gala

16 июля. Осло, Норвегия. Bislett Games

18 июня. Париж, Франция. Meeting de Paris

30 июня. Стокгольм, Швеция. BAUHAUS-galan

30 июля. Шанхай, Китай. Yangtze Delta Athletics Diamond Gala

6 августа. Шэньчжэнь, Китай. Diamond League Shenzhen

10 августа. Монако, Монте-Карло. Herculis EBS

26 августа. Лозанна, Швейцария. Athletissima

2 сентября. Брюссель, Бельгия. Memorial Van Damme

7 – 8 сентября. Цюрих, Швейцария. Weltklasse Zürich

Календарь серии турниров World Athletics Continental Tour Gold 2022 года смотрите здесь

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