Легкая атлетика. Календарь World Athletics Continental Tour Gold-2022

Летний международный топ-сезон по легкой атлетике на открытом воздухе в 2022 году будет продолжаться чуть более пяти месяцев – с начала апреля до середины сентября. И если «Бриллиантовая лига» стартует только в мае, то еще одна престижнейшая серия, в которой с удовольствием участвуют звезды первой величины, пройдет с 9 апреля по 11 сентября. Речь о World Athletics Continental Tour Gold, объединяющем дюжину очень любопытных стартов.

В общей сложности World Athletics Continental Tour, чей дебют состоялся в 2020 год, включает в себя 144 турнира на открытом воздухе. В прошлом году в рамках всеъ проведенных стартов было установлено два мировых рекорда и 99 национальных рекордов. Здесь блистали бегунья на средние и длинные дистанции Сифан Хассан, звездный прыгун с шестом Арман Дюплантис по прозвищу Мондо, устраивали баталии звезды мирового женского спринта Элейн Томпсон-Хера и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.

Конечно же, самой престижной считается золотая (Gold) категория. Она в 2022-м состоит из 12 топ-стартов с большими призовыми, а в каких-то случаях и со славной и богатой историей. Примечательно, что соревнования пройдут сразу на четырех континентах. Сперва состоятся два старта в Америке, затем почти параллельно пройдут крупные турниры в Африке (Кения) и в Азии (Япония), а с конца мая до середины сентября World Athletics Continental Tour Gold «осядет» в Европе за исключением короткой вылазки в Нью-Йорк в середине июня. Olymipcs представляет расписание этой престижной легкоатлетической серии на 2022 год.

Календарь World Athletics Continental Tour Gold-2022

9 апреля. USATF Bermuda Games. Девоншир, Бермуды

16 апреля. Golden Games, Mt SAC. Уолнат, США

7 мая. Kip Keino Classic. Найроби, Кения

8 May. Seiko Golden Grand Prix. Токио, Япония

31 мая – Ostrava Golden Spike. Острава, Чехия

3 июня. Irena Szewinska Memorial, Быдгощ, Польша

6 июня. FBK Games. Хенгело, Нидерланды

12 июня. New York Grand Prix. Нбю-Йлок, США

14 июня. Paavo Nurmi Games. Турку, Финляндия

8 августа. Gyulai Istvan Memorial, Секешфехервар, Венгрия

4 сентября. Kamila Skolimowska Memorial. Силезия, Польша

11 сентября. Memorial Borisa Hanzekovica. Загреб, Хорватия

Полный календарь World Athletics Continental Tour 2022 года и результаты соревнований по мере их завершения смотрите здесь

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