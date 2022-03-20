Легкая атлетика. Итоги чемпионата мира в закрытых помещениях-2022: Дюплантис и Рохас улетели в космос!

Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике в закрытых помещениях завершился 20 марта в Белграде настоящей феерией. Пожалуй, это был один из самых выдающихся дней в истории королевы спорта – с разницей буквально в несколько часов новые феноменальные мировые рекорды установили Юлимар Рохас в тройном прыжке и Арман Дюплантис в прыжках с шестом. Рохас улетела в заключительном шестом прыжке на 15 метров и 74 сантиметра, а Дюплантис преодолел планку на высоте 6,20 в финальной третьей попытке! Кроме того, турнир в Белграде подарил еще целый ряд высочайших результатов.

Менее двух недель назад на соревнованиях в столице Сербии Мондо уже устанавливал мировой рекорд, преодолев тогда 6,19 метра. Понятно, что в победе шведа на ЧМ-2022 никто особо не сомневался. Да и сам Дюплантис выглядел расслабленным. Даже когда Тиагу Брас из Бразилии покорил 5,95, Арман, похоже, этому только обрадовался. Ведь появилась возможность в соревновательном режиме перед попыткой мирового рекорда преодолеть еще одну промежуточную высоту. 6,05 олимпийский чемпион Токио предсказуемо взял с первой попытки, устроив для публики танцы и посылая воздушные поцелуи. После чего попросил поставить 6,20. Первые два прыжка не удались, зато в третьем Мондо буквально «облизал» планку, не сбив ее. Доказав, что его прыжковому совершенству нет предела.

Венесуэльская прыгунья Рохас также могла особо не беспокоиться по поводу золота чемпионата мира, ее преимущество над всеми очень и очень велико. На Олимпиаде в Токио Юлимар выиграла с мировым рекордом 15,67. Да и в нынешнем зимнем сезоне демонстрировала великолепные прыжки. В Белграде она сразу прыгнула на 15,19, решив вопрос по поводу чемпионства. В пятом прыжке улетела на 15,36, а в заключительном выдала настоящую магию. Рохас сразу буквально завопила от радости, поняв, что сделала нечто фантастическое,. И, конечно же, не ошиблась.

Юлимар Рохас сразу же поняла, что совершила выдающийся прыжок Фото © 2022 Getty Images

Не обошлось 20 марта и без третьего мирового рекорда. Точнее, повторения рекорда – в полуфинале бега на 60 метров с барьерами американец Грант Холлоуэй повторил собственное достижение годичной давности (7,29). В финале Холлоуэй выиграл с чуть более скромным, но все равно классным временем – 7,39. В прыжках в длину порадовала любимица сербской публики Ивана Вулета. Не слишком знакомая фамилия не должна никого вводить в заблуждение – знаменитая Ивана Шпанович прошлой осенью вышла замуж и взяла фамилию супруга. На 7,06 она улетела в четвертой попытке, показав лучший результат сезона в мире. Сенсацию со знаком «плюс» сотворил в прыжках в высоту Ву Сан Хек из Республики Корея, выигравший золото с 2,34. Планку на этой высоте он взял с первой попытки, а вот 2,31 преодолел только с третьей. Олимпийский чемпион Токио итальянец Джанмарко Тамбери на сей раз стал бронзовым призером с 2,31.

Конечно же, не стоит забывать и про достижения первых двух дней ЧМ-2022. Соотечественник Тамбери, двукратный олимпийский чемпион Игр-2020 Ламонт Марселл Джейкобс выиграл 60 м с 6,41, у женщин на этой дистанции первенствовала Муджинга Камбунджи из Швейцарии с впечатляющим временем 6,96. Олимпийский чемпион из Греции Мильтиадис Тентоглу выиграл прыжки в длину с 8,55. Напомним, что российские и белорусские легкоатлеты по решению World Athletics от чемпионата мира были отстранены.