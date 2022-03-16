Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022: что ждать, где смотреть 

Многофункциональный спортивный комплекс «Штарк Арена» в Белграде готовится принимать первый с 2018 года чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях, который пройдет с 18 по 20 марта. Для участия в самых престижных соревнованиях зимнего сезона «Королевы спорта» заявлены 680 спортсменов (372 мужчины и 308 женщин) из 137 стран. В их числе двенадцать чемпионов Игр в Токио-2020, среди которых выделяется четверка мировых рекордсменов.

Шведская суперзвезда прыжков с шестом Арман Дюплантис (планку на исторической высоте 6.19 м он перелетел как раз в Белграде 7 марта) пока не имеет в своей коллекции наград ни одной медали зимних чемпионатов мира, а потому мотивирован вдвойне.

«Моя цель — выиграть все, и продолжать», — обозначил свои амбиции 22-летний спортсмен в комментарии для World Athletics.

Важным фактором успехов Дюплантиса этой зимой стала операция по коррекции зрения — теперь мировой рекордсмен обходится без линз и лучше видит планку: шансов у соперников стало еще меньше. Тем не менее, назвать мужские прыжки с шестом видом, где нет конкуренции, невозможно: впечатляющие результаты этой зимой показывали серебряный призер Токио-2020 Крис Нильсен (установил рекорд США — 6.05), чемпион Рио-2016 Тиаго Браз из Бразилии, а также 20-летний норвежский талант Пол Хауген Лиллефосс, дважды обновлявший лучшее достижение в истории страны.

Очень похожая на Дюплантиса ситуация у Райана Краузера. Двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен в толкании ядра из США ни разу не побеждал на чемпионатах мира. Конкурентов в секторе у Краузера, если исходить из результатов зимнего сезона, фактически нет — американец отправлял снаряд на 22.51 м, а лучший результат ближайшего соперника — Конрада Буковецкого из Польши — 21.91.

Также станет сенсацией, если в тройном прыжке у женщин победу одержит не Юлимар Рохас. Спортсменка из Венесуэлы является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира на открытом воздухе, в залах, а также мировой рекордсменкой. К тому же, этой зимой Рохас прыгала почти на метр дальше всех остальных спортсменок.

В отличие от золотой троицы, выступающей в технических видах, дорога к победе в Белграде для Якоба Ингебригтсена даже потенциально не выглядит простой. Действующий чемпион мира в помещениях Самуэль Тефера из Эфиопии будет мотивирован на защиту титула вдвойне, ведь норвежец отобрал у него мировой рекорд этой зимой. Не стоит упускать из виду и австралийца Олли Оэра: в сезоне он бежал милю (1609 м) за 3:50.83 и обладает очень сильным финишным ускорением.

Для сербской публики самыми важными будут соревнования в прыжке в длину у женщин, ведь там выступит главная местная звезда — Ивана Шпанович-Дулета. Бронзовая медалистка Олимпийских игр-2016 подходит к соревнованиям в статусе лидера сезона с попыткой на 6.88 м. Также есть шансы на медаль у соотечественницы Шпанович-Дулеты — 23-летней Милицы Гардашевич.

Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022. Белград (Сербия). Расписание трансляций финалов

по московскому времени

18 марта, пятница

Женщины. Тройной прыжок. Начало в 11:30. «Матч! Арена», Sportbox.ru

Женщины Толкание ядра. Мужчины. Прыжки в длину. Женщины. Многоборье. Женщины. 3000 м. Женщины. 60 м. Начало в 19:40. «Матч! Арена», Sportbox.ru

19 марта, суббота

Женщины. Прыжки в высоту. Начало в 12:45.«Матч! Арена», Sportbox.ru

Женщины. Прыжки с шестом. Мужчины. 800 м. Мужчины. Многоборье. Мужчины. Толкание ядра. Женщины. 400 м. Мужчины. 400 м. Женщины. 1500 м. Женщины. 60 м с барьерами. Мужчины. 60 м. Начало в 20:00. «Матч! Арена», Sportbox.ru

20 марта, воскресенье

Мужчины. Прыжки в высоту. Женщины. Тройной прыжок. Мужчины. 3000 м. Начало в 12:00. «Матч! Арена», Sportbox.ru

Мужчины. Прыжки с шестом. Женщины. Прыжки в длину. Женщины. 800 м. Мужчины. 1500 м. Мужчины. 60 м с барьерами. Женщины. Эстафета 4 по 400 м. Мужчины. Эстафета 4 по 400 м. Начало в 19:00. «Матч! Арена», Sportbox.ru