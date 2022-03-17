Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022: все результаты, видео, расписание 

В Белграде с 18 по 20 марта пройдет первый с 2018 года чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Среди участников соревнований двенадцать чемпионов Игр в Токио-2020, в том числе четверка мировых рекордсменов: Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Райан Краузер (США, толкание ядра), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 1500 м).
Подробное превью чемпионата мира читайте в материале Olympics
Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022. Белград (Сербия). Расписание всех видов
по московскому времени
18 марта, пятница
Утро
Женщины. Многоборье. 60 м с барьерами. 11:35
Мужчины. Многоборье. 60 м. 11:55
Женщины. 60 м. Первый раунд. 12:15
Мужчины. Многоборье. Прыжки в длину. 12:40
Мужчины. 400 м. Первый раунд. 13:00
Женщины. Многоборье. Прыжки в высоту. 13:10
Женщины. 400 м. Первый раунд. 13:45
Мужчины. Многоборье. Толкание ядра. 14:05
Мужчины. Тройной прыжок. Финал. Начало в 14:10
Женщины. 1500 м. Первый раунд. Начало в 14:30
Мужчины. 800 м. Первый раунд. Начало в 15:00
Женщины. Многоборье. Толкание ядра. Начало в 15:20
Мужчины. 3000 м. Первый раунд. Начало в 15:30
Вечер
Женщины. Многоборье. Прыжки в длину. 19:45
Женщины. 60 м. Полуфиналы. 20:10
Женщины. 400 м. Полуфиналы. 20:35
Женщины Толкание ядра. Финал. 20:55
Мужчины. Многоборье. Прыжки в высоту. 21:00
Мужчины. Прыжки в длину. Финал. 21:05
Мужчины. 400 м. Полуфиналы. 21:10
Женщины. Многоборье. 800 м. 22:00
Женщины. 3000 м. Финал. 22:30
Женщины. 60 м. Финал. 22:55
19 марта, суббота
Утро
Мужчины. Многоборье. 60 м с барьерами. 11:30
Женщины. 60 м с барьерами. Первый раунд. 11:50
Мужчины. Многоборье. Прыжки с шестом. 12:30
Мужчины. 60 м. Первый раунд. 12:45
Женщины. Прыжки в высоту. Финал. 13:00
Женщины. 800 м. Первый раунд. 13:40
Мужчины. 1500 м. Первый раунд. 14:15
Вечер
Женщины. Прыжки с шестом. Финал. 20:05
Женщины. 60 м с барьерами. Полуфиналы. 20:15
Мужчины. 60 м. Полуфиналы. 20:40
Мужчины. 800 м. Финал. 21:10
Мужчины. Многоборье. 1000 м. 21:30
Мужчины. Толкание ядра. Финал. 21:40
Женщины. 400 м. Финал. 21:50
Мужчины. 400 м. Финал. 22:10
Женщины. 1500 м. Финал. 22:35
Женщины. 60 м с барьерами. Финал. 23:05
Мужчины. 60 м. Финал. 23:20
20 марта, воскресенье
Утро
Мужчины. 60 м с барьерами. Первый раунд. 12:05
Мужчины. Прыжки в высоту. Финал. 12:45
Женщины. Тройной прыжок. Финал. 13:00
Женщины. Эстафета 4 по 400 м. Первый раунд. 13:10
Мужчины. Эстафета 4 по 400. Первый раунд. 13:35
Мужчины. 3000 м. Финал. Начало в 14:05
Вечер
Мужчины. 60 м с барьерами. Полуфиналы. 19:05
Мужчины. Прыжки с шестом. Финал. 19:17
Женщины. Прыжки в длину. Финал. 19:30
Женщины. 800 м. Финал. 20:05
Мужчины. 1500 м. Финал. 20:35
Мужчины. 60 м с барьерами. Финал. 21:30
Женщины. Эстафета 4 по 400 м. Финал. 21:40
Мужчины. Эстафета 4 по 400 м. Финал. 21:55
Все финалы чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях-2022 покажут в прямом эфире «Матч! Арена» и Sportbox.ru