Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022: все результаты, видео, расписание 

В Белграде с 18 по 20 марта пройдет первый с 2018 года чемпионат мира по легкой атлетике в помещениях. Среди участников соревнований двенадцать чемпионов Игр в Токио-2020, в том числе четверка мировых рекордсменов: Арман Дюплантис (Швеция, прыжки с шестом), Райан Краузер (США, толкание ядра), Юлимар Рохас (Венесуэла, тройной прыжок), Якоб Ингебригтсен (Норвегия, 1500 м).

Подробное превью чемпионата мира читайте в материале Olympics

Легкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях-2022. Белград (Сербия). Расписание всех видов

по московскому времени

18 марта, пятница

Утро

Женщины. Многоборье. 60 м с барьерами. 11:35

Мужчины. Многоборье. 60 м. 11:55

Женщины. 60 м. Первый раунд. 12:15

Мужчины. Многоборье. Прыжки в длину. 12:40

Мужчины. 400 м. Первый раунд. 13:00

Женщины. Многоборье. Прыжки в высоту. 13:10

Женщины. 400 м. Первый раунд. 13:45

Мужчины. Многоборье. Толкание ядра. 14:05

Мужчины. Тройной прыжок. Финал. Начало в 14:10

Женщины. 1500 м. Первый раунд. Начало в 14:30

Мужчины. 800 м. Первый раунд. Начало в 15:00

Женщины. Многоборье. Толкание ядра. Начало в 15:20

Мужчины. 3000 м. Первый раунд. Начало в 15:30

Вечер

Женщины. Многоборье. Прыжки в длину. 19:45

Женщины. 60 м. Полуфиналы. 20:10

Женщины. 400 м. Полуфиналы. 20:35

Женщины Толкание ядра. Финал. 20:55

Мужчины. Многоборье. Прыжки в высоту. 21:00

Мужчины. Прыжки в длину. Финал. 21:05

Мужчины. 400 м. Полуфиналы. 21:10

Женщины. Многоборье. 800 м. 22:00

Женщины. 3000 м. Финал. 22:30

Женщины. 60 м. Финал. 22:55

19 марта, суббота

Утро

Мужчины. Многоборье. 60 м с барьерами. 11:30

Женщины. 60 м с барьерами. Первый раунд. 11:50

Мужчины. Многоборье. Прыжки с шестом. 12:30

Мужчины. 60 м. Первый раунд. 12:45

Женщины. Прыжки в высоту. Финал. 13:00

Женщины. 800 м. Первый раунд. 13:40

Мужчины. 1500 м. Первый раунд. 14:15

Вечер

Женщины. Прыжки с шестом. Финал. 20:05

Женщины. 60 м с барьерами. Полуфиналы. 20:15

Мужчины. 60 м. Полуфиналы. 20:40

Мужчины. 800 м. Финал. 21:10

Мужчины. Многоборье. 1000 м. 21:30

Мужчины. Толкание ядра. Финал. 21:40

Женщины. 400 м. Финал. 21:50

Мужчины. 400 м. Финал. 22:10

Женщины. 1500 м. Финал. 22:35

Женщины. 60 м с барьерами. Финал. 23:05

Мужчины. 60 м. Финал. 23:20

20 марта, воскресенье

Утро

Мужчины. 60 м с барьерами. Первый раунд. 12:05

Мужчины. Прыжки в высоту. Финал. 12:45

Женщины. Тройной прыжок. Финал. 13:00

Женщины. Эстафета 4 по 400 м. Первый раунд. 13:10

Мужчины. Эстафета 4 по 400. Первый раунд. 13:35

Мужчины. 3000 м. Финал. Начало в 14:05

Вечер

Мужчины. 60 м с барьерами. Полуфиналы. 19:05

Мужчины. Прыжки с шестом. Финал. 19:17

Женщины. Прыжки в длину. Финал. 19:30

Женщины. 800 м. Финал. 20:05

Мужчины. 1500 м. Финал. 20:35

Мужчины. 60 м с барьерами. Финал. 21:30

Женщины. Эстафета 4 по 400 м. Финал. 21:40

Мужчины. Эстафета 4 по 400 м. Финал. 21:55

Все финалы чемпионата мира по легкой атлетике в помещениях-2022 покажут в прямом эфире «Матч! Арена» и Sportbox.ru