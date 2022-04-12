Легкая атлетика. World Athletics Continental Tour-2022: полное расписание, состав участников, результаты, где смотреть

Международный легкоатлетический сезон на открытом воздухе в 2022 году насыщен соревнованиями как никогда, даже если взять за скобки «Бриллиантовую лигу». World Athletics еще в 2020 году запустила серию стартов под названием World Athletics Continental Tour, которая в нынешнем сезоне объединяет в общей сложности 143 турнира четырех разных категорий Gold, Silver, Bronze и Challenger и проходит с января по октябрь. Но самые престижные состязания серий Gold и Silver традиционно стартует в конце марта - начале апреля, а завершаются в середине сентября.

По сути World Athletics Continental Tour Gold, объединяющий 12 стартов на нескольких континентах, очень близок по статусу к «Бриллиантовой лиге». И там и там выступают главные звезды мировой легкой атлетики, в том числе прыгун с шестом Арман Дюплантис, бегунья Элейн Томпсон-Хера и другие. World Athletics инвестирует в соревнования данной категории, за успехи в них спортсмены получают солидные рейтинговые очки и призовые (в частности, призовой фонд каждого турнира составляет от 200 тысяч долларов и выше). Смысл такого тура объяснил глава World Athletics Себастьян Коу, по словам которого эти соревнования дадут большему количеству спортсменов возможности соревноваться во всех дисциплинах, зарабатывать призовые и очки в мировом рейтинге, а также повышать свой уровень. Не сложно провести аналогию с профессиональным теннисом, где соревнований также разделены на несколько уровней с разным количеством призовых и рейтинговых баллов.

Полный календарь World Athletics Continental Tour Gold смотрите здесь

Результаты турниров по мере их завершения смотрите здесь

Арман Дюплантис готов к новым рекордам Фото © 2022 Getty Images

За турниры Silver и Bronze отвечают региональные легкоатлетические ассоциации. В серию Silver в 2022 году вошли 26 стартов, включая довольно известные и престижные в Кингстоне, Манчестере и Берлине

Календарь World Athletics Continental Tour Silver и результаты турниров по мере их завершения смотрите здесь

В серию Bronze входят 48 стартов.

Календарь World Athletics Continental Tour Bronze и результаты турниров по мере их завершения смотрите здесь

Последними в этой международной иерархии идут соревнования Challenger (59 турниров), но и на них порой заглядывают топ-атлеты для «игровой практики».

Календарь World Athletics Continental Tour Challenger и результаты турниров по мере их завершения смотрите здесь

Программа соревнований от старта к старту варьируется. Дисциплины, которые будут проводиться на конкретных соревнованияз, смотрите здесь

Прямые трансляции и повторы самыз престижных турниров World Athletics Continental Tour-2022 смотрите на на канале «Матч! Арена» и на Sportbox.ru

Также лучшие моменты топ-стартов и отдельные трансляций чуть менее престижных соревнований смотрите здесь

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