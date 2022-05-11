Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»-2022: результаты, расписание, дисциплины, трансляции

Легкоатлетическая серия «Бриллиантовая лига» (Diamond League) традиционно включает самые престижные однодневные соревнования в «королеве спорта». В нынешнем сезоне 2022 года после исключения китайских этапов и добавления Kamila Skolimowska Memorial в Польше в календаре серии 13 турниров. Завершится «Бриллиантовая лига»-2022 двухдневным финалом в Цюрихе 7 – 8 сентября.

Расписание этапов «Бриллиантовой лиги»-2022 смотрите здесь

В общей сложности соревнования проводятся в 32 дисциплинах – по 16 у мужчин и женщин. Хотя на каждом из стартов, за исключением финала, участники разыграют награды только в 14 видах легкоатлетической программы «Бриллиантовой лиги».

Список дисциплин «Бриллиантовой лиги»-2022

Мужчины. Бег: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 110 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с/п. Другие дисциплины: длина, тройной, высота, шест, ядро, диск, копье

Женщины. Бег: 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м, 100 м с/б, 400 м с/б, 3000 м с/п. Другие дисциплины: длина, тройной, высота, шест, ядро, диск, копье

Результаты всех этапов «Бриллиантовой лиги»-2022 по мере завершения смотрите здесь

Призовые

На соревнованиях «Бриллиантовой лиги» весьма серьезный призовой фонд – победитель каждого квалификационного этапа в конкретной дисциплине получит 10 тысяч долларов, второй призер – 6000, третий – 3500. Всего денежные призы полагаются восьмерке лучших. Победа на финале «Бриллиантовой лиги» принесет 30 тысяч долларов.

Система начисления очков

На каждом старте топ-8 спортсменов в каждой дисциплине помимо денег получают и квалификационные очки. Система достаточно проста. 1 место – 8 очков, 2 место – 7 очков, 3 место – 6 очков, 4 место – 5 очков, 5 место – 4 очка, 6 место – 3 очка, 7 место – 2 очка, 8 место – 1 очко. Атлеты с наибольшим количеством очков квалифицируются на финальный этап в Цюрихе

Положение в общем зачете «Бриллиантовой лиги»-2022 по мере завершения соревнований смотрите здесь у мужчин и здесь у женщин

Прямые трансляции этапов «Бриллиантовой лиги» смотрите здесь

Календарь серии турниров World Athletics Continental Tour Gold 2022 года смотрите здесь

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