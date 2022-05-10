Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»-2022. Первый этап: что ждать, где смотреть

В пятницу, 13 мая, в Дохе откроется сезон-2022 самой престижной серии однодневных легкоатлетических турниров под эгидой World Athletics — «Бриллиантовой лиги». Организаторам этапа в Катаре (а он будет проходить на том же стадионе, что и чемпионат мира-2019) удалось собрать состав участников экстра-класса: в заявке семь олимпийских чемпионов-2020. В отдельных видах (а всего их в соревновательной программе четырнадцать: восемь — у мужчин и шесть — у женщин) противостояния обещают быть особенно яркими.

Главная звезда катарской легкой атлетики — обладатель полного комплекта олимпийских медалей в прыжках в высоту Мутаз Баршим встретится в секторе со своим другом и соперником — Джанмарко Тамбери из Италии. Их токийская дуэль в секторе завершилась невероятно красивой историей, когда спортсмены согласились поделить первое место. В Дохе такой шанс едва ли представится — бросить вызов тандему чемпионов готовы два прыгуна, сумевших заявить о себе в сезоне-2022. У Сан Хек из Южной Кореи стал чемпионом мира в закрытых помещениях в Белграде, Хэмиш Керр из Новой Зеландии тогда же поделил бронзу с Тамбери, установив попутно национальный рекорд. На открытом воздухе оба спортсмена уже преодолевали планку на высоте 2.30 м — лучше пока не прыгал никто.

В секторе для прыжков с шестом выступит олимпийский чемпион Арман Дюплантис. Вундеркинд из Швеции сезон в помещениях провел на привычно недосягаемом уровне — с мировым рекордом 6.20 он одержал победу на чемпионате мира. На открытом воздухе катарский этап будет первой пробой сил Дюплантиса за полтора месяца до Орегона. В США швед нацелился на титул, которого еще нет в его богатой коллекции наград. Не удавалось увезти золото с чемпионата мира и предшественнику Дюплантиса в статусе короля прыжков с шестом — олимпийскому чемпиону-2012 Рено Лавиллени. Карьера 35-летнего француза далека от завершения — он все еще способен взлетать на большие высоты, что и намерен доказать в Дохе. Кристофер Нильсен из США Олимпиаду не выигрывал (в Токио он уступил Дюплантису), но в любой момент готов выйти из тени суперзвезд. В пользу высоких шансов уроженца Канзас-Сити на призовое место на первом этапе Лиги говорит и лучший результат сезона в мире — 6 мая он преодолел планку на гроссмейстерской высоте 6 метров.

У женщин в тройном прыжке без непобедимой мировой рекордсменки Юлимар Рохас из Венесуэлы на первый план выйдет противостояние трех вице. Украинка Марина Бех-Романчук, ранее специализировавшаяся в прыжках в длину, на зимнем чемпионате мира сенсационно стала второй, аналогичную позицию заняла в Токио-2020 Патрисия Мамона из Португалии, а с серебром чемпионата мира-2019 в Дохе осталась Шаника Рикеттс из Ямайки.

В спринте у мужчин на дистанции 200 м выступят олимпийский чемпион из Канады Андре де Грасс, чемпион мира Ноа Лайлс и серебряный призер Токио-2020 на стометровке Фред Керли. При этом, оба атлета из США уже открыли сезон и успели разбежаться. Керли в середине апреля показал 19.80, а Лайлс — 19.86 1 мая. У женщин в аналогичной дисциплине ключевые фигуры — чемпионка мира Дина Эшер-Смит из Великобритании и обладательница пяти олимпийских наград (на стометровке, в беге на 400 м, а также в спринтерских эстафетах) Шерика Джексон из Ямайки.

В беге на один круг у женщин стартует двукратная олимпийская чемпионка Шона Миллер-Уйбо. Лучший в сезоне результат спортсменки с Багамских островов на 400 м — 49.91 — лучше личных рекордов трех соперниц по забегу. Погоня за Миллер-Уйбо — отличная возможность показать быстрейшее время в карьере. У мужчин на аналогичной дистанции с барьерами встретятся серебряный и бронзовый призеры великого олимпийского финала Токио Рэй Бенджамин из США и Алисон дос Сантос из Бразилии. У южноамериканца результат в сезоне-2022 несколько быстрее, так что у него есть отличный шанс на реванш: год назад в Дохе его на финише опередил как раз атлет из Нью-Йорка. Симпатии трибун в этой дисциплине будут на стороне катарского спортсмена — бронзового призера чемпионата мира Абдеррахмана Самбы. Наконец, в беге на 3000 м с препятствиями ожидается повторение токийского финала: в заявке вся тройка призеров Олимпиады — Суфьян Эль-Баккали из Марокко, Ламеха Герма из Эфиопии и Бенджамин Киген из Кении.

«Бриллиантовая лига»-2022. Этап 1. Доха, Катар. Расписание

по московскому времени

13 мая, пятница

18:10. Прыжки с шестом. Мужчины

18:23. Тройной прыжок. Женщины

18:25. Толкание ядра. Женщины

19:04. 400 м. Женщины

19:15. Прыжки в высоту. Мужчины

19:17. 3000 м. Женщины

19:35. 400 м с барьерами. Мужчины

19:43. Метание копья. Мужчины

19:49. 800 м. Мужчины

20:02. 100 м с барьерами. Женщины

20:12. 200 м. Мужчины

20:23. 1500 м. Мужчины

20:36. 200 м. Женщины

20:47. 3000 м с препятствиями. Мужчины

Прямая трансляция всех этапов «Бриллиантовой лиги» доступна на официальном канале

Расписание всех этапов

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