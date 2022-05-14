Быстрее Болта: Эррион Найтон — новая суперзвезда спринта?

В 17 лет этот легкоатлет финишировал четвертым в олимпийском финале на дистанции 200 м с результатом 19.93 с. Причем для него это время не являлось уже к тому моменту быстрейшим в карьере. Девять месяцев спустя он пробежал аналогичную дистанцию уже за 19.49 — это мировой рекорд для спортсменов до 20 лет. Речь в предыдущих двух предложениях — вовсе не краткий пересказ фактов о юности Усейна Болта. Быстрейший человек в истории (100 м — 9.58, 200 — 19.19) в аналогичном возрасте также показывал высокие результаты (19.93 на 200 м), но от секунд нового героя спринта — Эрриона Найтона — был далек.

У ямайской легенды и вундеркинда из Флориды много общего: оба начинали с командных видов спорта (Болт с крикета и футбола, Найтон — с американского футбола) и достаточно поздно полностью сосредоточились на легкой атлетике. Похожи они и по манере бега: Эррион (191 см) почти такого же роста как восьмикратный олимпийский чемпион (195 см) и также не обладает выдающейся техникой старта, однако компенсирует этот недостаток размашистым финишем широкими шагами и умением не закрепощаться.

При этом Найтон также как и юный Болт не перегружен излишней мышечной массой и способен добавить в силовом компоненте (ямаец впоследствии набрал вес для того, чтобы избавиться от проблем со спиной). Потенциал Эрриона, которому только в январе 2022-го исполнилось 18, просто безграничен. Достаточно сказать, что он еще не бежал 100 м быстрее 10 секунд, но уже стал четвертым в истории спортсменом, разменявшим 19.50 на двухсотметровке (выше в рейтинге всех времен только Болт, его соотечественник Йохан Блейк и четырехкратный олимпийский чемпион из США Майкл Джонсон).Все вышеперечисленные начинали карьеру на дорожке куда скромнее. Джонсон, специализировавшийся на дистанции 400 м, в возрасте 18 лет имел личный рекорд на 200 м — 21.30 (на 1.81 медленнее юного таланта из Тампы). Блейк, которого считали наследником Болта на спринтерском троне, бежал в аналогичном возрасте за 20.62.

Еще один талант Эрриона Найтона – умение взаимодействовать с публикой. Также как Болт юный американец расслабляется и делает шоу Фото © 2021 Getty Images

Эррион Найтон уже озвучил свои цели на 2022-й — призовое место на чемпионате мира в Орегоне и личный рекорд. В долгосрочной перспективе ближайшие два олимпийских цикла (а в Лос-Анджелесе-2028 атлету будет всего 24 года) могут стать эпохой нового великого спринтера. Помогает ему стать сильнее и высочайший уровень соперников: даже для того, чтобы отобраться в состав сборной США, необходимо бежать быстрее чемпиона мира Ноа Лайлса и призеров Олимпиады Кеннета Беднарека и Фреда Керли. В противостоянии с ними, а также с чемпионом Токио-2020 из Канады Андре де Грассом замахнуться на лучшее время в истории на 200 м подопечному Джонатана Терри вполне реально еще до Игр в Париже-2024. Тем более, что Найтон нацелен совершенствоваться: