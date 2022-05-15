Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». История и рекорды

Самая престижная серия однодневных легкоатлетических турниров под эгидой World Athletics — «Бриллиантовая лига» — по историческим меркам появилась недавно — в 2010 году. Для сравнения, сама международная федерация «Королевы спорта» (до 2019 года известная как IAAF) была учреждена почти 110 лет назад — в июле 1912 года. Предшественницей элитных состязаний сильнейших легкоатлетов мира с самыми высокими (за исключением чемпионатов мира) призовыми была «Золотая лига» — чрезвычайно конкурентный формат турниров, проводившихся с 1998 по 2009 год. Для того, чтобы забрать джек-пот — один миллион долларов США, атлет должен был выиграть все этапы включая финал. Рекордсменом «Золотой лиги» по числу итоговых побед стал лучший бегун на средние дистанции в истории Хишам Эль-Гирруж из Марокко. Действующий мировой рекордсмен на 1500 м и автор золотого олимпийского дубля-2004 (помимо любимого вида первенствовал также на 5000 м, где сумел опередить великих Кененису Бекеле и Элиуда Кипчоге).

В «Бриллиантовой лиге» призовые куда менее щедрые, однако намного более равномерно распределены между атлетами из разных дисциплин. Необходимо отметить, что серия соревнований также пережила два этапа: с 2010 по 2015 годы формат был максимально простым: семь стартов в течение года, система начисления баллов только за призовые места (4 — победа, 2 — второе место, 1 — третье), в финале (проводился либо в Цюрихе, либо в Брюсселе) — очки удваивались. По итогам сезона лучшим в своей дисциплине вручался бриллиант.

Двукратная олимпийская чемпионка в метании диска Сандра Перкович из Хорватии — одна из главных звезд технических видов «Бриллиантовой лиги» Фото © 2021 Getty Images

В 2016-м поощрять решили первую шестерку атлетов. Год спустя баллы добавляли уже топ-8, но отбор в финал стал объективным — не по решению организаторов, а исключительно по сумме набранных в сезоне очков. С сезона-2019 финал проводится в одном месте. Ни разу не исключались из календаря «Бриллиантовой лиги» этапы в Осло, Дохе, Риме, Лозанне, Монако, Цюрихе, Брюсселе и Стокгольме.

Наибольшее количество титулов у двукратного олимпийского чемпиона в тройном прыжке (Лондон-2012 и Рио-2016) Кристиана Тейлора из США и экс-мирового рекордсмена в прыжках с шестом Рено Лавиллени из Франции (по семь). У последнего есть теоретические шансы на лидерство в этом зачете, однако при условии стабильных выступлений шведской суперзвезды Армана Дюплантиса они не слишком высоки. У женщин догнать Тейлора и Лавиллени могут двукратная олимпийская чемпионка в метании диска Сандра Перкович (Хорватия) и двукратная чемпионка мира в тройном прыжке Катерин Ибаргуэн (у обеих по шесть бриллиантов). Что примечательно, идеальный сезон в серии (семь побед, включая финал) удалось провести только женщинам: прыгунье в высоту Бланке Влашич (Хорватия) в 2010-м, дважды Перкович в 2013-м (и впоследствии в 2016-м), тогда же Зюзанне Гейновой (Чехия) на 400 м с барьерами, годом позже толкательнице ядра Валери Адамс из Новой Зеландии, и выступающей в прыжках в высоту в нейтральном статусе Марии Ласицкене в 2017-м.

Сифан Хассан (Нидерланды) — единственная в истории «Бриллиантовой лиги» обладательница трех рекордов Фото © 2021 Getty Images

Однако по рекордам отдельных стартов мужчины впереди: ямаец Йохан Блейк по-прежнему быстрейший на 100 и 200 м, двукратный олимпийский чемпион из Кении Давид Рудиша удерживает лучшее время на 600 и 800 м, у Якоба Ингебригтсена из Норвегии два быстрейших результата на средних дистанциях, а на стайерских лучший — наследник Бекеле в статусе мирового рекордсмена на дистанциях 5000 и 10 000 м Джошуа Чептегей из Уганды. У женщин два рекорда у чемпионки Токио-2020 в беге на один круг Шоны Миллер-Уйбо (Багамские Острова) на 200 и 400 м, и три — у королевы средних и длинных дистанций Сифан Хассан (Нидерланды).

Прямая трансляция всех этапов «Бриллиантовой лиги» доступна на официальном канале

Расписание всех этапов

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