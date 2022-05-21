Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига»-2022. Итоги второго этапа

Второй этап самой престижной серии однодневных легкоатлетических турниров под эгидой World Athletics — «Бриллиантовой лиги» — завершился в Бирмингеме (Великобритания) в субботу, 21 мая. На обновленном стадионе «Александр», который станет одним из объектов проведения соревнований Игр Содружества несколькими месяцами позже, был показан целый ряд высоких результатов.

Представителям технических видов удалось выйти из тени бегунов. В метании диска словенец Кристиан Чех продолжает выдающийся сезон. Второй раз в 2022-м ему удалось опередить чемпиона Токио-2020 Даниэля Столя из Швеции. Более того, бросок Чеха на 71.27 — рекорд «Бриллиантовой лиги». Лучшая попытка Столя была ближе на пять метров. В аналогичной дисциплине у женщин олимпийская чемпионка Вэлари Оллман из США опередила Сандру Перкович из Хорватии. Еще пару лет назад балканская метательница выглядела непобедимой — шесть бриллиантов по итогам сезонов, золото в Лондоне-2012 и Рио-2016, однако сейчас эпоха ее доминирования подошла к концу.

В прыжках в длину у женщин Малайка Михамбо открыла сезон на открытом воздухе лучшей в 2022-м попыткой на 7.09. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира из Германии опередила Марину Бех-Романчук. Последняя продолжила серию вторых мест (предыдущие два — на зимнем чемпионате мира и первом этапе Лиги в Дохе — были добыты в тройном прыжке).

Без лидера сезона в прыжках в высоту в 2022-м У Сан Хека из Южной Кореи победу в Бирмингеме одержал канадец Джанго Ловетт (2.28). Олимпийский чемпион Джанмарко Тамбери из Италии выступил намного успешнее, чем в Дохе — второе место и 2.25.

В прыжках с шестом Сэнди Моррис из США провела день под девизом «через тернии к звездам». Все высоты, кроме победной (5.73), она брала только со второй попытки. И объяснение этому довольно прозаичное — при трансатлантическом перелете были повреждены все шесты Моррис — остался только самый жесткий, поэтому спортсменке пришлось вкладывать очень много сил в каждый прыжок.

В спринте и у мужчин, и у женщин случился бриллиантовый дубль — в личном забеге и в эстафете 4 по 100 м. Трибуны в Бирмингеме порадовала Дина Эшер-Смит. Чемпионка Европы-2018 из Великобритании удачно выбросила плечи на финише и сумела опередить Шерику Джексон (Ямайка) на одну сотую. Та же Эшер-Смит блестяще пробежала финишный этап эстафеты.

Мужской финал на стометровке получился не слишком быстрым: два фальстарта раздергали спринтеров. До последних десяти метров казалось, что первое место останется за проводившим бег в типичной для него силовой манере Йоханом Блейком. Однако, рекордсмен Лиги из Ямайки зажался на финише и уступил Аарону Брауну из Канады. Последний изначально был заявлен только в эстафету, однако из-за травмы на разминке другого участника получил приглашение организаторов стартовать также в индивидуальном зачете. Его соотечественник — олимпийский чемпион на 200 м Андре де Грасс принес команде первое место в эстафете.

Забег на 110 м с барьерами превратился в дуэль двух соотечественников и олимпийских чемпионов Рио и Токио. В итоге, длинноногий Хансл Парчмент опередил Омара Маклауда на восемь сотых и показал лучшее время сезона в мире (13.09). После финиша ямайцы устроили зажигательные танцы — Хансл и Омар, хоть и соперники, но, прежде всего — друзья.

Прямая трансляция всех этапов «Бриллиантовой лиги» доступна на официальном канале

Расписание всех этапов

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