Кубок мира по бобслею 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Кубок мира по бобслею в постолимпийском сезоне 2022/23 стартует 25 ноября в Уистлере и завершится 19 февраля в Сигулде. В общей сложности запланировано восемь этапов, в рамках которых пройдут соревнования мужчин в двойках и четверках, а также женщин в двойках. Кроме того, Кубок мира впервые разыграют женщины в монобобе, в предыдущие два сезона выступавшие в соревнованиях исключительно в формате Мировой серии.

С конца ноября до середины декабря сильнейшие бобслеисты мира будут соревноваться в Северной Америке – три этапа пройдут на традиционных трассах в Канаде и США. Причем между вторым и третьим американскими этапами 10 декабря 2022 года в Лейк-Плэсиде состоится крайне любопытное мероприятие - дебютный чемпионат мира по разгону боба. С начала января до второй половины февраля бобслеисты будут соревноваться исключительно в Европе. Традиционный чемпионат мира, который станет главным стартом сезона, пройдет на легендарной трассе в швейцарском Санкт-Морице 28 января – 5 февраля. В программу Кубка мира ЧМ-2023 не входит, зато за неделю до него в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Альтенберге пройдет еще один важнейший старт – чемпионат Европы.

У мужчин главным фаворитом сезона будет, само собой, Франческо Фридрих. 32-летний немецкий пилот на протяжении всего предыдущего олимпийского цикла доминировал в Кубке мира, взяв все четыре Кубка мира с сезона 2018/19 по сезон 2021/22 как в двойках, так и в четверках. Также Фридрих является четырехкратным олимпийским чемпионом – он сделал золотые дубли в двойках и четверках как на Играх-2018 в Пхенчхане, так и на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В прошлом сезоне он проиграл лишь по одному этапу в двойках (Ростиславу Гайтюкевичу) и четверках (Оскару Киберманису).