Кубок мира по бобслею 2022/23: расписание, результаты, где смотреть

Все, что надо знать о Кубке мира по бобслею в сезоне-2022/23
Кубок мира по бобслею в постолимпийском сезоне 2022/23 стартует 25 ноября в Уистлере и завершится 19 февраля в Сигулде. В общей сложности запланировано восемь этапов, в рамках которых пройдут соревнования мужчин в двойках и четверках, а также женщин в двойках. Кроме того, Кубок мира впервые разыграют женщины в монобобе, в предыдущие два сезона выступавшие в соревнованиях исключительно в формате Мировой серии.
С конца ноября до середины декабря сильнейшие бобслеисты мира будут соревноваться в Северной Америке – три этапа пройдут на традиционных трассах в Канаде и США. Причем между вторым и третьим американскими этапами 10 декабря 2022 года в Лейк-Плэсиде состоится крайне любопытное мероприятие - дебютный чемпионат мира по разгону боба. С начала января до второй половины февраля бобслеисты будут соревноваться исключительно в Европе. Традиционный чемпионат мира, который станет главным стартом сезона, пройдет на легендарной трассе в швейцарском Санкт-Морице 28 января – 5 февраля. В программу Кубка мира ЧМ-2023 не входит, зато за неделю до него в рамках шестого этапа Кубка мира в немецком Альтенберге пройдет еще один важнейший старт – чемпионат Европы.
У мужчин главным фаворитом сезона будет, само собой, Франческо Фридрих. 32-летний немецкий пилот на протяжении всего предыдущего олимпийского цикла доминировал в Кубке мира, взяв все четыре Кубка мира с сезона 2018/19 по сезон 2021/22 как в двойках, так и в четверках. Также Фридрих является четырехкратным олимпийским чемпионом – он сделал золотые дубли в двойках и четверках как на Играх-2018 в Пхенчхане, так и на Олимпиаде 2022 года в Пекине. В прошлом сезоне он проиграл лишь по одному этапу в двойках (Ростиславу Гайтюкевичу) и четверках (Оскару Киберманису).
Напомним, что российские бобслеисты, в том числе Гайтюкевич, в нынешнем сезоне отстранены от международных стартов. Добавим также, что канадец Джастин Криппс, который прошлый Кубок мира завершил на втором месте в бобах-двойках и в бобах-четверках, минувшим летом объявил о завершении карьеры.
У женщин действующая обладательница Кубка мира в двойке и победительница Мировой серии в монобобе американка Элана Майерс-Тейлор пропускает постолимпийский сезон, так как ждет второго ребенка. В ее отсутствие претендентками на Кубок мира можно назвать трехкратную олимпийскую чемпионку Кейли Хамфрис из сборной США и победительницу Игр-2022 в двойках Лауру Нолте из Германии. Также интересно будет посмотреть за прогрессом еще одной немецкой бобслеистки Ким Калики.
Добавим, что за победу на этапе Кубка мира бобслеисты будут получать 225 очков, за второе место – 210, за третье – 200. Всего же очки на каждом этапе смогут заработать все пробившиеся в топ-20.
Календарь Кубка мира по бобслею 2022/23 смотрите здесь
Результаты Кубка мира по бобслею 2022/23 по мере их завершения смотрите здесь
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