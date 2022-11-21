Бобслей. Календарь Кубка мира 2022/23

Кубок мира по бобслею в сезоне 2022/2023 будет состоять из восьми этапов, в рамках одного из которых в конце января пройдет чемпионат Европы. С 28 января по 5 февраля в Санкт-Морице (Швейцария) запланирован чемпионат мира. Его результаты на положение в общем зачете Кубка не повлияют. Еще один примечательный турнир — чемпионат мира по разгону боба — он будет предварять программу соревнований этапа Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США) в декабре.

Начнут сезон быстрейшие представители «Ледовой Формулы 1» 25 ноября в Уистлере (Канада) на трассе Олимпийских игр 2010. Североамериканское турне продолжится в декабре этапами Кубка мира в Парк-Сити и Лейк-Плэсиде (оба — США). После новогодне-рождественской паузы сильнейшие бобслеисты на весь январь переместятся на территорию Германии. Там пройдут три этапа на культовых трассах в Винтерберге и Альтенберге. Первым этапом после чемпионата мира в феврале станут соревнования в австрийском Инсбруке, а завершится сезон Кубка мира 2022/23 в Сигулде (Латвия).

Свои титулы 2021/22 будут защищать Франческо Фридрих из Германии — его экипажи были быстрейшими в прошлом сезоне и в двойках, и в четверках. Женщины ранее в рамках Кубка мира соревновались только в одной дисциплине. В двойках трофей в прошлом сезоне выиграла команда Эланы Мейерс-Тейлор. Также спортсменка из США стала сильнейшей в рамках Мировой серии по монобобу 2021/22. Эта дисциплина в нынешнем сезоне дебютирует в официальной программе Кубка мира. Итого, в программу каждого этапа у мужчин входят заезды двоек и четверок. У женщин — монобоб и двойки соответственно.

Olympics представляет подробное расписание Кубка мира по бобслею в сезоне 2022/23.